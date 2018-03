Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Martin Fourcade tudi v zaključku sezone ne popušča. Foto: EPA Sorodne novice Dvojna norveška zmaga na Holmenkollnu, Bauer 17. Dodaj v

Fourcade še korak bližje skupni zmagi

Do točk Jakov Fak in Klemen Bauer

17. marec 2018 ob 15:15,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 15:54

Oslo - MMC RTV SLO

Martin Fourcade je slavil na zasledovalni tekmi biatloncev v Oslu in s sedmo zmago v sezoni naredil velik korak h končnemu prvemu mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Drugi je bil Italijan Lukas Hofer (+18,1), tretji pa edini Fourcadov tekemec v boju za končno zmago Johannes Thingnes Boe (32,5), ki je višjo uvrstitev zapravil s štirimi zgrešenimi streli. Jakov Fak je bil 19., točke pa je z 31. mestom osvojil še Klemen Bauer.

Fourcade je štartal sedem sekund za zmagovalcem šprinta Henrikm L'Abeejem Lundom. Vodstvo je prevzel po drugem streljanju in ga do konca ni več izpustil iz rok, čeprav je na tretji strelski postaji zgrešil drugič. Zmago je potrdil z brezhibnim streljanjem na zadnji postaji. Hofer je na drugo mesto napredoval s petega po šprintu, Boe pa je za eno mesto nazadoval.

Pred finalom v Tjumenu v Rusiji je razlika med Fourcadom in Boejem 49 točk. Do konca so še tri tekme. Jakov Fak je v skupnem seštevku zadržal peto mesto.

Fak je kljub dvema zgrešenima streloma napredoval z 32. na 19. mesto, krepko pa je po lestvici navzdol zdrsnil Bauer, ki je bil po šprintu 17. Bauer je bil po prvem streljanju še osmi, nato je zgrešil enkrat, potem pa pustil nepokriti še dve tarči.

Ženske so tekle štafeto. Najhitrejša je bila Francija pred Nemčijo in Italijo. Slovenske so zaostale za več kot en krog in ostale brez uvrstitve.

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 31:31,6 (2) 2. L. HOFER ITA +18,1 (1) 3. J. T. BOE NOR 32,5 (4) 4. M. CVETKOV RUS 42,7 (0) 5. H. L'ABEE LUND NOR 45,2 (3) 6. S. EDER AVT 45,7 (1) 7. A. ŠIPULIN RUS 53,3 (1) 8. B. DOLL NEM 55,8 (2) 9. B. WEGER ŠVI 59,2 (2) 10. A. PEIFFER NEM 1:03,7 (3) ... 19. J. FAK SLO 1:46,1 (2) 31. K. BAUER SLO 2:36,5 (4) 44. M. DOVŽAN SLO 3:42,6 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Moški (19/22): 1. M. FOURCADE FRA 996 2. J.-T. BOE NOR 947 3. A. ŠIPULIN RUS 627 4. A. PEIFFER NEM 590 5. J. FAK SLO 550 ... 39. K. BAUER SLO 135 70. M. DOVŽAN SLO 25



Štafeta (Ž): * 1. FRANCIJA 1:10:58,3 (0) 2. NEMČIJA +14,4 (0) 3. ITALIJA 33,2 (0) 4. NORVEŠKA 1:26,5 (1) 5. ŠVICA 1:54,2 (0) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

