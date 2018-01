Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 13 glasov Ocenite to novico! Na zadnjih zimskih olimpijskih igrah je pred štirimi leti v Sočiju slovenske športnike na odprtju iger vodil hokejist Tomaž Razingar. Foto: Reuters Dodaj v

Izberite zastavonošo! Fak, Robar ali Fabjanova?

Izbor bo potekal v ponedeljek med 17. in 18. uro

23. januar 2018 ob 15:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ponedeljek boste lahko na Facebooku na profilu Vala 202 izbrali nosilca zastave na odprtju olimpijskih iger v Pjongčangu.

Olimpijski komite Slovenije je objavil imena treh športnikov, med katerimi bodo slovenski ljubitelji športa med prenosom Facebook live v ponedeljek, 29. januarja, po 17. uri izbrali nosilca slovenske zastave na slavnostnem odprtju olimpijskih iger v Pjongčangu.

Vodstvo olimpijske reprezentance je v ožji krog uvrstilo dobitnico bronaste medalje v Sočiju, smučarko tekačico Vesno Fabjan, biatlonca Jakova Faka, ki je za Slovenijo tekmoval na zadnjih igrah v Sočiju 2014, pred tem pa leta 2010 na odprtju v Vancouvru nosil hrvaško zastavo in tam tudi osvojil bronasto kolajno, ter hokejista Mitjo Robarja, ki je s slovensko reprezentanco nastopil že v Sočiju in se prebil do četrtfinala.

Interaktivni izbor bo potekal na Facebooku na profilu Vala 202, ki bo v ponedeljek ob 17.00 izpeljal enourno spletno pogovorno oddajo s tremi kandidati za častno nalogo, med katero bodo gledalci s kliki izbrali najprimernejšega. Tovrstni način povezovanja z občinstvom pri izbiri akterja ene najbolj prestižnih nalog je nekaj novega tudi v svetovnem merilu.

Sodeluj, klikaj in bodi s tem del slavnostnega odprtja iger v Južni Koreji.

