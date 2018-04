Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Thomas Diethart je bil v sezoni 2013/14 presenetljivi dobitnik zlatega orla za zmago ne turneji štirih skakalnic. Foto: EPA Dodaj v

Junak novoletne turneje 2014 Thomas Diethart končal kariero

Novembra se je huje poškodoval in sezona je šla po zlu

23. april 2018 ob 16:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Avstrijski smučarski skakalec Thomas Diethart je pri 26 letih končal kariero, v kateri je imel precej težav s poškodbami.

"To je to. Hvala vsem, ki ste me podpirali. Pogrešal bom občutek med letenjem," je sporočil Diethart, ki je bil v sezoni 2013/14 presenetljivi zmagovalec turneje štirih skakalnic. V zadnji sezoni ga ni bilo v nobeni od avstrijskih reprezentanc. Novembra je padel med treningom v Ramsau in se huje poškodoval, tako da je bilo sezone že konec. Tudi v prejšnjih letih je imel kar nekaj poškodb.

V svetovnem pokalu je dvakrat stal na najvišji stopnički, obakrat med zmagovito novoletno turnejo 2013/14, ko je dobil preizkušnji v Garmischu in Bischofshofnu.

T. O.