Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jure Franko je bil nekoč izjemno uspešen alpsku smučar, nato je blestel še v poslovnih vodah. V zadnjem letu se njegovo ime omenja predvsem v povezavi z muzikalom Mamma mia, saj je producent predstave. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jureta Franka na Japonskem najbolj šokirala neurejenost

Intervju Aleša Smrekarja za Val 202

5. junij 2017 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Že v času mojega smučanja sem bil znan po tem, da sem iz Italije švercal plošče za vso ekipo. V reprezentanci smo imeli tudi bend, jaz sem igral tri akorde na kitaro," je v intervjuju za Val 202 povedal Jure Franko.

S srebrno veleslalomsko kolajno na olimpijskih igrah v Sarajevu 1984 se je Jure Franko za vedno vpisal v jugoslovanske in slovenske športne anale, saj je je bilo to prvo odličje zimskih olimpijskih iger v zgodovini nekdanje države. Ljubiteljem smučanja je ostal v spominu kot vedno nasmejan fant, pripravljen na šalo. In na glasbo, čeprav za to, kot priznava, ni imel talenta.

Izjemen športni uspeh je bil odskočna deska za uspešno poslovno kariero, ki jo je zastavil v Združenih državah in na Japonskem. "Moja življenjska pot je bila zaznamovana s kolajno. Takrat je bila Jugoslavija povezana v zadnji veliki romantični trenutek."

O njegovem življenju v tujini ni prav dosti znanega, saj je Jure dolgo časa vztrajno zavračal daljše osebne intervjuje. "Pri nas se je težko skriti pred mediji. Ko sem končal kariero, sem se želel umakniti, zato nisem dajal intervjujev."

Mnogi ne veste, da se je Franko naučil japonščine, ki mu je v deželi vzhajajočega sonca prišla še kako prav pri poslovnih podvigih. "Japonski jezik je kompleksen in težek. Japonci so cenili moje znanje, imel sem prednost v poslu."

Kaj ga je na Japonskem najprej šokiralo? "V bistvu neurejenost. Zaradi potresne nevarnosti imajo majhna stanovanja in malo pohištva. Stvari nimajo kam spravljati. Vidiš hladilnik, ki ni v hiši, ampak zunaj hiše, ker ga ne morejo dobiti noter. Pričakoval sem, da bo v smislu urejenosti to Švica plus. Ta kontrast me je takrat malo presunil."

Prisluhnite celotnemu intervjuju:

Nedeljski gost - Jure Franko



Ob začetku devetdesetih let je živel in delal v Kaliforniji, tako da je začetek vojne v Jugoslaviji spremljal prek televizijskega ekrana. "Vojna v Jugoslaviji je bila zame nočna mora. Takrat nisem mogel verjeti, da so tanki vozili proti meji v Rožni Dolini, le nekaj kilometrov stran od mojega nekdanjega bivališča."

V Slovenijo se je vrnil šele v času zadnje velike gospodarske krize in ozračje se je po njegovem opažanju zelo spremenilo. "Kar naenkrat smo imeli novo državo. Namesto da bi v njej zacveteli, smo postali sami svoj sovražniki."

"V Sloveniji so ljudje svobodo govora zamenjali za vulgarnost. Za to so najbolj krivi politiki, ki so uporabljali tak govor."

Zdaj je pred vrati že stota ponovitev "njegovega" muzikla Mamma Mia. Producentskemu delu se je posvečal veliko in aktivno, v živo si je ogledal prvih 62 ponovitev predstave. "Muzikal je zelo zahteven žanr. Ljudje ga velikokrat podcenjujejo."

Poročen je s pevko Simono Vodopivec Franko, ki je krivec za njegovo glasbeno-producentsko delo: "Pravim, da s tem delom opravljam zakonsko dolžnost. Sam pojem le na samem, drugače me družinski člani, ki so vsi glasbeno nadarjeni, hitro prijazno opozorijo, da naj raje delam to kar obvladam."

T. O., Aleš Smrekar (Val 202)