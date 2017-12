Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Charlotte Kalla je z zmago prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala povečala na več kot sto točk. Foto: Reuters Dodaj v

Kalla preprečila popolno norveško slavje

Kalla in Kläbo zmagovalca nedeljskega skiatlona

3. december 2017 ob 14:07

Lillehammer - MMC RTV SLO

Švedska smučarska tekačica Charlotte Kalla je zmagovalka dvojnega zasledovanja na tekmi svetovnega pokala v Lillehammerju.

Drugo mesto je z zaostankom dvajsetih sekund osvojila Norvežanka Heidi Weng, tretja je bila še ena Norvežanka Ranghild Haga. Rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu Norvežanka Marit Björgen je bila četrta. V skupnem seštevku ima Kall že več kot sto točk prednosti pred prvo zasledovalko.

Moški so se v Lillehammerju pomerili v skiatlonu na 2 x 15 km v klasični in prosti tehniki. Zmagal je vodilni v svetovnem pokalu Johannes Kläbo pred rojaki Martinom Johnsrudom Sundbyjem, Hansom Christerjem Holundom in Simenom Hegstadom Kruegerjem.

Slovenskih tekačev in tekačic ni bilo na štartu.

7,5 km klasično + 7,5 km prosto (Ž): 1. C. KALLA ŠVE 42:24,7 2. H. WENG NOR 42:44,4 3. R. HAGA NOR 43:08,3 4. M. BJÖRGEN NOR 43:19,0 5. J. DIGGINS ZDA 43:21,7 15 km klasično + 15 km prosto (M): 1. J. H. KLÄBO NOR 1:16:47,1 2. M. SUNDBY NOR 1:16:48,4 3. H. HOLUND NOR 1:16:53,9 4. S. KRÜGER NOR 1:16:58,0 5. M. MANIFICAT FRA 1:16:58,4 6. A. HARVEY KAN 1:17:00,2 Svetovni pokal skupno, ženske (6/31): 1. C. KALLA ŠVE 438 2. H. WENG NOR 325 3. M. BJÖRGEN NOR 319 4. R. HAGA NOR 275 5. I. F. ÖSTBERG NOR 247 ... 36. K. VIŠNAR SLO 24 Moški (6/31): 1. J.-H. KLAEBO NOR 526 2. M.-J. SUNDBY NOR 328 3. A. BOLŠUNOV RUS 282 4. I. NISKANEN FIN 240 5. A. HARVEY KAN 230

T. O.