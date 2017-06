Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kline, ki je v zadnji sezoni prvič zmagal v svetovnem pokalu, je s kondicijskimi pripravami naredil temelje za novo sezono, kmalu pa sledijo prvi treningu na snegu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kline priznal, da nekaterih vaj ni mogel narediti do konca

Kondicijski trening uspel, naslednja postaja Stelvio

22. junij 2017 ob 14:35

Solkan - MMC RTV SLO/STA

Alpski smučarji so končali sklop kondicijskih priprav na Primorskem. Trenirali so tudi v Gradežu, kjer je temelje za šampionske izide nekoč postavljala Tina Maze.

Pod vodstvom in nadzorom glavne kondicijske trenerke Nike Radjenović, s katero so že sodelovali, so zadnje štiri tedne trenirali člani ekipe za hitre in tehnične discipline za svetovni pokal Boštjan Kline, Klemen Kosi, Štefan Hadalin, Martin Čater, Miha Hrobat, Žan Grošelj, Jakob Špik in Tilen Debelak.



"Fantje so super, so zelo motivirani, vsi se zavedajo, da lahko v prihajajoči olimpijski sezoni dosežejo svoje sanje," je na novinarski konferenci v Solkanu po dopoldanskem treningu, ki se je v Gradežu končal s kopanjem v morju, povedala Radjenovićeva, ki je zadnji mesec poskušala čim bolj utruditi fante, kar ji je uspelo.

Trenirali so od jutra do večera v fitnesu, na kolesu, na stadionu, usedli so se tudi v kajake in veslali po Soči, kolesarili so z gorskimi kolesi, odpravili so se tudi do Gradeža, kjer so trenirali in tekli na plaži na mivki.

Gradež je bil tudi morska postaja najuspešnejše slovenske alpske smučarske vseh časov Tine Maze, vodja njene ekipe Andrea Massi pa je tekmovalce, ko je bil sodelavec Smučarske zveze Slovenije, prav tako popeljal do Gradeža.

"Vse vaje, ki nam jih je Nika naložila, sem dokončal, je pa res, da sem pri veliko vajah trpel. V tistih trenutkih imaš v glavi cilj, da iztisneš iz sebe tiste odstotke, ki jih drugače mogoče ne bi. Najtežja je bila pa joga, ki smo jo imeli na plaži. Pri enih vajah dejansko nisem mogel držati več, da me je tako vse peklo in bolelo, nisem mogel nadaljevati, kot je želela učiteljica joge. Nisem bil edini, eni so bili še bolj 'zakrčeni' in sploh niso mogli narediti določenih vaj," je "mučenje" opisal Boštjan Kline.

V Čile tudi Ilka Štuhec

Tekmovalce zdaj čaka teden aktivnega premora, ko bodo počivali in trenirali, vendar v manjšem obsegu in z manjšo intenzivnostjo, nato sledi individualni trening, konec julija se bodo člani ekipe za hitre discipline odpravili na Stelvio, kjer bo ob koncu leta spet smukaška preizkušnja za svetovni pokal. Odhod na južno poloblo v čilsko La Parvo sledi 24. avgusta. V Čilu, kjer bodo trenirali en mesec, se bo smukačem tako kot lani pridružila Ilka Štuhec.

Kranjec, Perko in Šporn trenirajo ločeno

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec trenira ločeno v sodelovanju z Mitjo Bračičem, ločeno se pripravljata tudi veterana Rok Perko in Andrej Šporn, ki se bosta v skladu z odločitvijo vodstva reprezentance ekipi za svetovni pokal pridruževala s kritjem lastnih stroškov.

Ekipo za tehnične discipline, v kateri sta Kranjec in Hadalin, že v ponedeljek čaka odhod na prelaz Stelvio za tri dni, 23. julija sledi smučanje v Saas Feeju ter 10. avgusta odhod v argentinsko Ushuaio, kjer se bosta Kranjcu in Hadalinu pridružila tudi Jakob Špik in Žan Grošelj. V Argentini bodo predvidoma 27 dni.

T. O.