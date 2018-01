Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anastazija Kuzmina je še povišala prednost v svetovnem pokalu. Foto: EPA Dodaj v

Kuzmina dobila biatlonski uvod v leto 2018

V petek v Oberhofu še moški šprint

4. januar 2018 ob 14:49

Oberhof - MMC RTV SLO, STA

Slovaška biatlonka Anastazija Kuzmina je zmagovalka šprinta za svetovni pokal v Oberhofu, prve tekme v novem letu. Edina Slovenka Anja Eržen je morala trikrat v kazenski krog in bila 74.

Na 7,5-kilometrski progi je Kuzmina za 35,4 sekunde ugnala Finko Kaiso Mäkäräinen in za 40,1 Čehinjo Veroniko Vitkovo. Odločitev o stopničkah je tokrat padla v smučini, saj je bila po dveh streljanjih tretja Nemka Franziska Hildebrand, a je iz ozadja napadla Mäkäräinenova in prehitela Nemko ter Čehinjo, s čimer je domača tekmovalka ostala brez zmagovalnega odra. 33-letna Kuzmina, dvakratna olimpijska prvakinja, je prednost pred tekmicami le še povišala in povečala tudi svoje vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Za Erženovo je bilo usodno drugo streljanje v stoječem položaju, kjer je zadela vsega dve od petih tarč, nato pa je smučina pokazala, da tudi tekaško ni v najboljši formi, s čimer je Blejka zapravila priložnost, da bi se uvrstila vsaj med najboljših 60 in si priborila pravico nastopa na sobotnem zasledovanju. Tako je že končala nastope v Oberhofu. "Anja se je dobro znašla na streljanju v ležečem položaju, stoje pa je bilo za vse podobno, nekatera dekleta so se znašla bolje, druga slabše. Škoda, da se ji ni uspelo uvrstiti vsaj na zasledovalno tekmo, a tako je," je po tekmi povedal češki strokovnjak Tomaš Kos, ki vodi slovensko reprezentanco.

V petek bo v Oberhofu še moški sprint, ki se bo začel ob 14.15. Slovenske barve bodo zanesljivo branili Jakov Fak, Klemen Bauer in Mitja Drinovec, trener Kos pa bo še odločil, ali bo četrti član Lenart Oblak ali Miha Dovžan.

OBERHOF Šprint, 7,5 km (Ž): * 1. A. KUZMINA SLK 22:23,7 (1) 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN +35,4 (1) 3. V. VITKOVA ČEŠ 40,1 (1) 4. F. HILDEBRAND NEM 47,0 (1) 5. J. BRAISAZ FRA 53,4 (2) ... 74. A. ERŽEN SLO 3:24,0 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi SKUPNI VRSTNI RED Ženske (9/26): 1. A. KUZMINA SLK 362 2. J. BRAISAZ FRA 336 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 335 4. D. HERRMANN NEM 276 5. D. WIERER ITA 264 ... 56. A. ERŽEN SLO 20



