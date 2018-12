Lindsey Vonn je poškodba prekrižala načrte. Foto: Reuters Dodaj v

Lindsey Vonn januarja v lov na Stenmarka

Smučarke čakajo v tem tednu štiri tekme v petih dneh

17. december 2018 ob 07:50

Val Gardena - MMC RTV SLO

Lindsey Vonn načrtuje, da se bo na tekme svetovnega pokala vrnila januarja, je povedal vodja ameriške ekipe Paul Kristofic.

34-letna Američanka si je poškodovala koleno med padcem na treningu 19. novembra in odtlej ni mogla tekmovati.

"Načrtuje se njena vrnitev na tekme svetovnega pokala v januarju. To je naša želja in tudi njen načrt," je dejal Kristofic in dodal, da je doslej opravljala le rehabilitacijo in kondicijske treninge.

Vonnova lovi rekord Šveda Ingemarja Stenmarka, ki ima 86 zmag v svetovnem pokalu. Sama je temu dosežku povsem blizu, zdaj je pri številki 82. Januarja so na programu tekme v "njenih" hitrih disciplinah v St. Antonu, Cortini d'Ampezzo in Garmisch-Partenkirchnu.

Medtem smučarke v naslednjih dneh čaka natrpan program s štirimi tekmami v petih dneh. V torek je v Val Gardeni ob 12.30 na sporedu smuk, dan pozneje ob 11.30 superveleslalom. Sledi selitev v Courchevel, kjer bo v petek veleslalom in v soboto slalom.

R. K.