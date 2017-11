Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Potem ko je nagrade za najmočnejšo športno blagovno znamko pobirala Tina Maze, jo je nasledila Ilka Štuhec, ki je v sezoni 2016/17 osvojila mali kristalni globus v smuku, v tej disciplini pa je bila tudi svetovna prvakinja. Foto: Reuters Dodaj v

llka, Goran in NK Maribor - slovenske športne blagovne znamke leta

V Portorožu tudi nekdanji nogometni zvezdnik Nwankwo Kanu

16. november 2017 ob 21:19

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Prvi dan Sporto konference v Portorožu se je končal z razglasitvijo najmočnejših športnih blagovnih znamk v Sloveniji. Med ženskami je nagrado prvič prejela alpska smučarka Ilka Štuhec.

"Lepo je priti po to nagrado, a še lepše bi bilo biti kje drugje. Seveda hvala lepa za ta izbor in za nagrado, ki ni samo moja, ampak od celotne ekipe," je na prireditvi med drugim povedala svetovna prvakinja v smuku, ki se je oktobra poškodovala in v olimpijski sezoni ne bo tekmovala.

Pri moških je nagrado dobil košarkar Goran Dragić, ki je bil najboljši že leta 2013, med ekipami pa nogometaši Maribora, ki so že šestič najmočnejša ekipna blagovna znamka.



Na konferenci so že petič razglasili tudi najboljše blagovne znamke za sosednjo Hrvaško in za Srbijo. Na Hrvaškem je "brand leta" tretjič postal nogometaš Luka Modrić, atletinja Sandra Perković in hokejski klub KHL Medveščak Zagreb. V Srbiji med športniki na vrhu ostaja teniški igralec Novak Đoković, tretjič je naziv prejela atletinja Ivana Španović. Med športnimi klubi v Srbiji pa je naziv košarkarjem Crvene zvezde odvzel nogometni klub.

Za nagrajene športnice, športnike in klube velja, da so priljubljeni, prepoznani ter marketinško in športno uspešni. "Sporto Brands nagrada je zasnovana na modelu merjenja moči blagovnih znamk in temelji na raziskavi javnega mnenja na reprezentativnih vzorcih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, v katere je vključenih tudi več kot 20 imen v vsaki kategoriji. Športni uspeh v tekočem in preteklih letih je samo eden izmed osmih, pri klubih pa le eden od devetih dimenzij nagrade. Tako kot je pri drugih izdelkih kakovost predpogoj za močno blagovno znamko, je pri športnikih uspeh ravno tako le predpogoj," so v sporočilu za javnost povzeli Janjo Božič Marolt, predsednico uprave Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana.

Tuji zvezdnik večera na prireditvi v Portorožu je bil nekdanji nigerijski nogometni zvezdnik Nwankwo Kanu, afriški nogometaš leta 1999, ki je predstavil svojo fundacijo, ki pomaga pri operacijah srca pomoči potrebnim - Kanu Heart Foundation. Kanu je podelil tudi nagrado za najboljše sodelovanje v sponzorskem projektu, ki sta ga prejela NK Maribor in Pivovarna Laško.

Nogometna zveza Slovenije je v projektu Zmag je več vrst simbolično izročila ček v vrednosti nekaj več kot 11 tisoč evrov projektu Europa Donna.

