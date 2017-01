Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Maren Lundby je bila v soboto tretja, tokrat pa ni imela konkurence. Foto: EPA Skakalke ostajajo na Japonskem. Selijo se v Zao, kjer bosta v petek in soboto še dve tekmi. Foto: EPA Sorodne novice Na domači skakalnici prvenec Juki Ito, Ema Klinec tik pod odrom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lundbyjeva preprečila domače slavje, Vtičeva osma

Baloh z rezultati zadovoljen

15. januar 2017 ob 07:23

Saporo - MMC RTV SLO

Norveška skakalka Maren Lundby je bila najboljša na drugi tekmi svetovnega pokala v Saporu. Najboljša Slovenka je bila tokrat Maja Vtič, ki je zasedla osmo mesto.

Lundbyjeva je vodila že po prvi seriji, v finalu pa je z daljavo dneva, ko je edina presegla 100 m, zanesljivo zmagala. 22-letna Norvežanka je po Nižnem Tagilu decembra zmagala drugič v tej sezoni. S tem se je v skupnem seštevku zavihtela na tretje mesto. Drugo mesto je zasedla zmagovalka sobotne tekme Juki Ito, tretja pa je bila Nemka Katharina Althaus. Tik pod odrom je končala Sara Takanaši. Japonka, ki na domačih tleh za zdaj neuspešno lovi 50. zmago v karieri, še naprej zanesljivo vodi v svetovnem pokalu, je pa četrto mesto njena najslabša uvrstitev v tej sezoni.

Vseh šest Slovenk, ki imajo nekaj težav z zdravjem, je prišlo do točk svetovnega pokala. Maja Vtič je v finalu eno mesto izgubila, sicer pa je bila z nastopom v japonskem olimpijskem mestu zadovoljna: "Počasi se stvari premikajo na bolje, a ni še v redu. Skoki še niso na takem nivoju, kot bi si sama želela in kot sem jih že delala. Stvari pa se premikajo na bolje in s tem moram biti zadovoljna. V deseterici sem bila, tu nekje se vrtim kljub nepopolnim skokom. Ko bo vse skupaj steklo, bom pa tudi zraven."

Ema Klinec, ki je bila v soboto odlična četrta, je tokrat končala na 11. mestu, Špela Rogelj je bila znova 14., Nika Križnar je zasedla 26. mesto, Urša Bogataj 27., Eva Logar pa 29. ""Bolnice", če lahko tako rečem, so bile bolj pri repu dobitnic točk, a njihova naloga je bila, da se prebijejo na tekmo in potem še v točke in to so naredile. Špela je v finalu znova naredila boljši skok in je znova napredovala za pet mest. Ema je v prvi seriji zaradi netočnosti na mizi morala predčasno pristati, zaostanek po prvi seriji pa je bil potem tako velik, da se dlje kot do 11. mesta ni prebila. Maja je pokazala dobre skoke, še vedno pa čisto malo manjka, tam v drugem delu leta, da bi jo bolj obrnilo v strmino. Smuči dobi previsoko in zato meter ali dva zmanjkata za boljšo uvrstitev. Ena med deset, dve med petnajst in vse v točkah je nekaj, s čimer moramo biti zadovoljni in to vzeti kot dobro popotnico za naprej," je dejal glavni trener Stane Baloh.

Končni vrstni red: daljave točke 1. M. LUNDBY NOR 97,0/100,0 248,5 2. J. ITO JAP 97,0/96,5 236,3 3. K. ALTHAUS NEM 94,5/93,5 231,4 4. S. TAKANAŠI JAP 93,0/89,0 217,4 5. C. VOGT NEM 94,0/89,0 212,0 6. I. AVAKUMOVA RUS 88,0/88,9 207,0 7. D. IRASCHKO AVT 91,5/83,0 201,9 8. M. VTIČ SLO 91,0/84,0 199,4 9. S. WÜRTH NEM 92,5/83,0 197,6 10. M. MALSINER ITA 93,0/84,0 196,4 11. E. KLINEC SLO 83,5/84,5 188,2 ... 14. Š. ROGELJ SLO 84,5/82,0 181,3 26. N. KRIŽNAR SLO 80,0/76,0 159,2 27. U. BOGATAJ SLO 80,0/73,0 159,0 29. E. LOGAR SLO 76,5/71,5 151,0 SKUPNI VRSTNI RED Po osmi tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 690 točk 2. J. ITO JAP 532 3. M. LUNDBY NOR 417 4. D. IRASCHKO AVT 368 5. I. AVAKUMOVA RUS 362 6. E. KLINEC SLO 318 7. K. ALTHAUS NEM 293 8. J. SEIFRID. AVT 285 9. C. VOGT NEM 241 10. M. VTIČ SLO 234 ... 17. Š. ROGELJ SLO 95 26. N. KRIŽNAR SLO 48 34. U. BOGATAJ SLO 31 38. E. LOGAR SLO 8



