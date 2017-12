Lundbyjeva slavila v Lillehammerju, dve Slovenki med najboljšo deseterico

Prva tekma je za nami. Občutki so malo mešani, a prva tekma vedno prinaša nekaj negotovosti in to se je pokazalo tudi danes pri naših dekletih, predvsem pri Emi in Maji. To se naredi, gremo naprej, gledamo naprej. Pohvalil bi najmlajši, Uršo in Niko. Skakali sta zelo v redu. Niko je tekma malo ponesla in so bili skoki malce slabši kot na treningu in v poskusni seriji, a to upoštevamo pri njeni mladosti. Res bi izpostavil Uršo, ki je v finalu naredila res dober, najboljši skok tu in je zasluženo končala med deseterico. Špela ima kronično težave s točnostjo, že ves teden se tudi ubada z bolečinami v vratu in v ramenu. Situacijo rešujemo s kremami in pomočjo fizioterapevtke iz ruske reprezentance. Upajmo, da bo jutri še bolje kot danes in da bo na tekmo šla še malce bolj umirjeno.