Maren Lundby slavila z 20 točkami razlike

Dve Slovenki v deseterici

14. januar 2018 ob 08:38

Saporo - MMC RTV SLO

Norvežanka Maren Lundby je v Saporu dobila tudi drugo tekmo smučark skakalk za svetovni pokal.

Lundbyjeva je bila v obeh serijah najdaljša. V prvi seriji je skočila 95,5 m in imela dobre tri točke prednosti pred Katharino Althaus

(94,0). Norvežanka je v drugi seriji skočila kar 98,5 m, Nemka pa le 89 in zaostala tudi za Saro Takanaši.



Točke sta osvojili le dve Slovenki, ki pa sta se uvrstili v prvo deseterico, Ema Klinec je bila osma, Urša Bogataj pa deveta.

1. M. Lundby Nor 251,6 (95,5/98,5) 2. S. Takanaši Jap 231,4 (90,0/93,0) 3. K. Althaus Nem 230,2 (94,0/92,5) 4. I. Avakumova Rus 222,3 (89,0/92,5) 5. J. Ito Jap 218,5 (87,0/90,0) 6. C. Hölzl Avt 214,5 (88,5/87,0) 7. C. Vogt Nem 207,8 (86,5/86,0) 8. E. Klinec Slo 207,2 (86,5/86,0) 9. U. Bogataj Slo 205,2 (86,0/89,0) 10. K. Ivabučhi Jap 203,8 (86,0/88,5)

Po 6. tekmi (od 17): 1. M. LUNDBY NOR 560 točk 2. K. ALTHAUS NEM 500 3. S. TAKANAŠI JAP 360 4. J. ITO JAP 290 5. C. VOGT NEM 248 6. I. AVAKUMOVA RUS 243 7. U. BOGATAJ SLO 169 ... 12. E. KLINEC SLO 98 17. N. KRIŽNAR SLO 90 19. Š. ROGELJ SLO 84 33. M. VTIČ SLO 17

S. J.