Mariborčani odločno v boj za tekme za zlato lisico

Pogovori potekajo na uradni in neuradni ravni

22. junij 2017 ob 10:06

Maribor - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Smučarsko javnost je razburila novica, da je FIS v koledarju po letu 2020 izpustil tekme za zlato lisico. Glede na to, da se ozira za novimi trgi in novimi oblikami tekmovanja, tega ni naredil naključno.

A Mariborčani svoje tekme ne bodo dali zlahka.

Zlata lisica na Pohorju poteka že debelih pet desetletij. Trenutno so vse sile usmerjeni v to, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. "Ko smo v gradivih zasledili, da nas ni notri, smo že pred konferenco Mednarodne smučarske zveze v Portorožu opravili pogovore na uradni in neuradni ravni," je povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja Zlate lisice Srečko Vilar.

"Dogovorili smo se, da bomo poslali vljudnostno pismo, ne tako, ki bi zvenelo kot napad na FIS. V njem bomo zapisali, da si po več kot 50 letih dobrih tekem ne znamo predstavljati, da Maribora ne bi bilo več na koledarju in da naj o tem tudi razmislijo," je povedal član izvršnega odbora pri FIS-u Tone Vogrinec.

V boj za zlato lisico se je podal tudi podpredsednik FIS-a Janez Kocijančič: "Na zadnji seji FIS-a sem opozoril, da kroži tak material, ki so ga očitno pripravile tehnične službe. O tem smo govorili tudi na izvršnem odboru Smučarske zveze Slovenije in sklenili, da vztrajamo pri tem, da Maribor ostane na železnem koledarju svetovnega pokala. Na naši strani so številni argumenti. Za tekme se bo treba bojevati, a sem prepričan, da jih bomo zadržali."

Zadržati jih želijo v klasični obliki. O spremembi programa in premiku k paralelni tekmi, kakršnih si želi FIS, za zdaj ne razmišljajo. Več v prispevku Boštjana Ogrisa.

