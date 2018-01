Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 13 glasov Ocenite to novico! Meta Hrovat bo na mladinskem svetovnem prvenstvu tekmovala v veleslalomu, slalomu, superveleslalomu in alpski kombinaciji. Foto: Reuters Dodaj v

Meta Hrovat pred olimpijskimi igrami še v Davos

Že lani srebrna v veleslalomu

29. januar 2018 ob 16:42

Davos - MMC RTV SLO, STA

V Davosu se začenja mladinsko svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki bo trajalo do 8. februarja. Nastopilo bo deset Slovencev, tudi Meta Hrovat.

19-letna smučarka je v soboto zablestela s tretjim mestom na veleslalomu za svetovni pokal v Lenzerheideju. Obetavna Gorenjka je vsekakor prva favoritinja slovenske odprave. Na lanskem mladinskem svetovnem prvenstvu je osvojila srebrno kolajno na veleslalomski tekmi, pred dvema letoma pa je bila v Sočiju del ekipe, ki je bila zlata na mešani paralelni tekmi.

Doslej je na mladinskih svetovnih prvenstvih kar 14 Slovencev osvojilo vsaj en naslov mladinskega svetovnega prvaka, kar 29 Slovencev oziroma tekmovalcev, ki so nastopali za Slovenijo, pa je vsaj enkrat stalo na zmagovalnem odru na mladinskih svetovnih prvenstvih.

Po dva naslova svetovnih prvakov imajo Urška Hrovat v slalomu, Ilka Štuhec v smuku in slalomu in Boštjan Kline v superveleslalomu in smuku. Največ stopničk, kar šest, je osvojil naturalizirani Slovenec, sicer v Avstriji rojeni, Josef Strobl, štiri uvrstitve na zmagovalni oder ima Urška Hrovat, po tri pa Štefan Hadalin, Žan Kranjec in Boštjan Kline.

