MOK sumi še tri ruske smučarske tekače

Kazen grozi Krjukovu, Besmertnihu in Matvejevi

11. december 2017 ob 20:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni olimpijski komite sumi še tri ruske smučarske tekače, da so kršili protidopinška pravila, je v pogovoru za rusko tiskovno agencijo Tass povedal podpredsednik ruske zveze za smučarski tek Sergej Krjanin.

"MOK-ova komisija bo začela preiskavo primerov Nikite Krjukova, Natalije Matvejeve in Aleksandra Besmertniha, ki jih sumijo protidopinških kršitev," je dejal Krjanin.

Prejšnji mesec je MOK zaradi dopinga dosmrtno prepovedal nastope in izničil izide z olimpijskih iger v Sočiju 2014 ruskim smučarskim tekačem Aleksandru Legkovu, Jevgeniju Belovu, Alekseju Petuhovu, Maksimu Vilegžaninu, Juliji Ivanovi, Jevgeniji Šapovalovi, Juliji Čekalevi in Anastaziji Docenko.

Krjukov je na OI 2014 osvojil srebrno kolajno v ekipnem sprintu, a so mu jo odvzeli, ker so že prej kaznovali sotekmovalca Vilegžanina. Krjukov, olimpijski prvak iz leta 2010 in dvakratni prvak s SP 2013, je v posamični konkurenci v Sočiju osvojil 13. mesto v sprintu.

