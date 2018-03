Norvežani navdušili rojake, Slovenci šesti

V nedeljo v Oslu dvojni spored

10. marec 2018 ob 16:35,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 18:43

Oslo - MMC RTV SLO

Norveški skakalci so dobili ekipno tekmo pred domačimi navijači na slovitem Holmenkollnu nad Oslom. Slovenija je v finalu izgubila eno mesto in končala na šestem.

Slovenci so nastopili v postavi Tilen Bartol, Peter Prevc, Nejc Dežman in Jernej Damjan. Najboljši izkupiček je uspel Prevcu, ki je skočil 130,5 m in 130,0 m.

Slovenija je do zadnje serije skakalcev držala peto mesto, nato pa je Japonec Rjoju Kobajaši skočil 129,0 m, Damjan pa "le" 124,0 m, kar je pomenilo, da je Japonska prehitela Slovenijo za 2,1 točke.

V boju za vrh je Norveška v postavi Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang in Robert Johansson zmagala pred Poljsko in Avstrijo. Norvežani so se veselili četrtič v sezoni.

Stoch vodi na norveški turneji

Poljak Kamil Stoch (131,5/132,0 m) je ohranil vodstvo na norveški oziroma t. i. turneji Raw Air, na kateri v desetih dneh šteje vsak skok. Stoch vodi pred Johanssonom, Forfangom in Stjernenom, medtem ko je najboljši Slovenec Prevc na 11. mestu.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Tilen BARTOL 123,0 129,0 Peter PREVC 130,5 130,0 Nejc Dežman 118,0 122,5 Jernej DAMJAN 125,5 124,0



V nedeljo dekleta že ob 10.15, fantje pa ob 14.20

V nedeljo bosta na Holmenkollnu nad Oslom še posamični tekmi. Najprej bodo ob 10.15 s prvo serijo začele skakalke s tremi Slovenkami Emo Klinec, Uršo Bogataj in Niko Križnar, nato pa se bo ob 14.20 začela še uvodna serija skakalcev. Nastopila bo šesterica Slovencev: Peter Prevc, Damjan, Dežman, Bartol, Timi Zajc in Anže Lanišek. Prenos bo na TVS 2 in na MMC-ju.

OSLO, ekipna tekma

Končni vrstni red: točke 1. NORVEŠKA 1.098,7 Tande/Stjernen/Forfang/Johansson 2. POLJSKA 1.039,8 Kot/Hula/Kubacki/Stoch 3. AVSTRIJA 1.010,2 Schlierenzauer/Aigner/Hayböck/Kraft 4. NEMČIJA 1.009,8 5. JAPONSKA 976,6 6. SLOVENIJA 974,5 Bartol 123,0; 129,0/Prevc 130,5; 130,0/Dežman 118,0; 122,5/Damjan 125,5; 124,0 7. ŠVICA 879,0 8. RUSIJA 834,3 -------------------------------------- 9. ITALIJA 358,6 10. KAZAHSTAN 215,4

Po 1. seriji: točke 1. NORVEŠKA 539,4 2. POLJSKA 512,8 3. NEMČIJA 508,6 4. AVSTRIJA 499,4 5. SLOVENIJA 482,0 Bartol 123,0/Prevc 130,5/Dežman 118,0/Damjan 125,5 m 6. JAPONSKA 481,3 7. ŠVICA 435,0 8. RUSIJA 414,0 9. ITALIJA 358,6 10. KAZAHSTAN 215,4

Vrstni red na Raw Air turneji (2/10): 1. K. STOCH POL 428,8 2. R. JOHANSSON NOR 421,3 3. J. A. FORFANG NOR 408,0 4. A. STJERNEN NOR 404,7 5. D. KUBACKI POL 402,8 6. A. WELLINGER NEM 402,2 7. D. A. TANDE NOR 392,3 8. R. FREITAG NEM 391,8 9. S. KRAFT AVT 391,3 10. R. KOBAJAŠI JAP 384,6 11. P. PREVC SLO 380,6 14. J. DAMJAN SLO 372,8 22. T. BARTOL SLO 351,3 24. N. DEŽMAN SLO 334,5 58. T. ZAJC SLO 104,9 59. A. LANIŠEK SLO 103,9 71. A. SEMENIČ SLO 87,0

A. V.