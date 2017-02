Peter Prevc popravil slab slovenski vtis, Stoch še bliže velikemu globusu

Do točk tudi Domen Prevc in Damjan

12. februar 2017

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 04:09

Saporo

Kamil Stoch je z odličnim finalnim skokom dobil drugo tekmo za svetovni pokal v smučarskih skokih v Saporu. Peter Prevc je končal na šestem mestu.

Poljak se je veselil že šeste zmage v letošnji zimi, po razočaranju na skakalnici Okurajama v soboto pa je zdaj še povišal naskok v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po prvi seriji je bil drugi, v finalu pa je skočil 140 metrov.

Drugi je bil Andreas Wellinger, ki je s 140,5 metra vodil po prvi seriji, vendar 132 metrov ni bilo dovolj za zmago. Tretje mesto je zasedel Stefan Kraft, ki je z najdaljšim skokom dneva (144 m) v finalni seriji pridobil dve mesti.

Zmagovalec sobotne tekme Peter Prevc je bil šesti. Prvi skok mu v zahtevnih razmerah ni najbolje uspel (132 m), v finalu pa je pridobil tri mesta s 138 metri.

Domen osvojil enajst točk, Damjan pa sedem

Domen Prevc je končal na 20. mestu (120 in 119 m), Jernej Damjan pa je bil 24. (118,5 in 114,5 m). Tako kot v soboto so v drugi seriji nastopili le trije slovenski predstavniki. V finale se niso uvrstili Anže Lanišek na 34. mestu (110,5 m), Cene Prevc, ki je bil 40. (107 m), Anže Semenič na 44. mestu (106 m) in Jurij Tepeš, ki je bil predzadnji (77,5 m). Prehitel je le veterana Noriakija Kasaija, ki ga je močan sunek vetra prisilil k hitremu pristanku. Prva serija je trajala več kot eno uro, saj je veter spreminjal smer in žirija tekmovanja je imela veliko dela.

Petru uspela vrnitev v svetovni vrh

V soboto sta prvo tekmo dobila Peter Prevc in Poljak Maciej Kot. Najstarejši izmed bratov Prevc je četrto leto zapored slavil na skakalnici Okurajama, dosegel pa je 22. zmago v svetovnem pokalu. Dosegel je že 64. posamično zmago za slovenske smučarske skoke v svetovnem pokalu, sam pa je na najvišji stopnički zadnjič stal na lanskem finalu 20. marca v Planici, kjer je po izjemni sezoni rekordov prejel veliki kristalni globus.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 137,5/140,0 262,7 2. A. WELLINGER NEM 140,5/132,0 255,3 3. S. KRAFT AVT 132,0/144,0 249,6 4. M. KOT POL 133,0/138,0 244,7 5. D. A. TANDE NOR 138,0/142,0 242,9 6. P. PREVC SLO 132,0/138,0 239,3 7. R. JOHANSSON NOR 133,0/128,5 229,6 8. D. ITO JAP 128,0/128,0 216,7 9. M. EISENBIC. NEM 134,0/136,0 215,3 10. V. DESCOMBES FRA 129,5/127,0 214,2 ... 20. D. PREVC SLO 120,0/119,0 184,6 24. J. DAMJAN SLO 118,5/114,5 166,9 ------------ zunaj finala: ------------ 34. A. LANIŠEK SLO 110,5 81,8 40. C. PREVC SLO 107,0 67,7 44. A. SEMENIČ SLO 106,0 59,6 49. J. TEPEŠ SLO 77,5 16,3

Po prvi seriji: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 140,5 131,9 2. K. STOCH POL 137,5 130,6 3. M. KOT POL 133,0 121,9 4. R. JOHANSSON NOR 133,0 119,8 5. S. KRAFT AVT 132,0 118,9 6. D. A. TANDE NOR 138,0 118,8 7. M. EISENBIC. NEM 134,0 118,8 8. M. FETTNER AVT 128,0 113,1 9. P. PREVC SLO 132,0 112,8 10. D. ITO JAP 128,0 111,2 ... 20. D. PREVC SLO 120,0 93,7 30. J. DAMJAN SLO 118,5 84,9 ------------ zunaj finala: ------------ 34. A. LANIŠEK SLO 110,5 81,8 40. C. PREVC SLO 107,0 67,7 44. A. SEMENIČ SLO 106,0 59,6 49. J. TEPEŠ SLO 77,5 16,3

Skupni vrstni red po 19. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 1.180 točk 2. S. KRAFT AVT 1.040

3. D. A. TANDE NOR 1.034 4. D. PREVC SLO 878 5. M. KOT POL 747 6. A. WELLINGER NEM 708 7. M. HAYBÖCK AVT 619 8. M. FETTNER AVT 593 9. M. EISENBICH. NEM 587 10. P. ZYLA POL 512 11. P. PREVC SLO 489 ... 20. J. TEPEŠ SLO 249 29. J. DAMJAN SLO 97 36. C. PREVC SLO 67 50. A. LANIŠEK SLO 17 51. A. SEMENIČ SLO 16 65. B. PAVLOVČIČ SLO 3

Pokal narodov, po 22. tekmi (od 33): 1. POLJSKA 4.085 točk 2. AVSTRIJA 3.640 3. NEMČIJA 3.630 4. SLOVENIJA 2.566 5. NORVEŠKA 2.488 6. JAPONSKA 660

