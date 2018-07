Poljsko zmagoslavje v Wisli, Timi Zajc deveti

Na uvodni postaji poletja brez slovenskega presežka

22. julij 2018 ob 19:21

Wisla - MMC RTV SLO

Kamil Stoch je zmagal na dirki poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Wisli, od Slovencev pa je bil najboljši Timi Zajc, deveti.

Po sobotnem zmagoslavju na ekipni tekmi so Poljaki pred domačim navijači blesteli še na prvi posamični tekmi poletne velike nagrade. Stoch je vodil že po prvi seriji, ko mu je s 132 metri uspela daljava dneva in je imel pred rojakom Piotrom Žylo skoraj osem točk prednosti. V finalu je s 126,5 metra skočil toliko kot Žyla in zanesljivo zmagal. Tretje mesto je osvojil Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je bil po prvi seriji deveti, vendar je imel s 129 metri najboljši dosežek finala.

S tem je Granerud preprečil, da bi bili na zmagovalnem odru trije Poljaki, saj je na četrtem mestu tekmo končal Dawid Kubacki.

Tako kot v soboto, ko je bila Slovenija četrta, je bil tudi tokrat najboljši slovenski posameznik Timi Zajc. Po prvi seriji je bil s 124,5 metra dolgim skokom sedmi, v finalu pa je izgubil dve mesti.

Bor Pavlovčič je osvojil 26. mesto, medtem ko je Anže Lanišek s 30. mestom ujel eno točko za točkovanje velike nagrade.

Izidi: daljave točke 1. K. STOCH POL 132,0/126,5 280,6 2. P. ŽYLA POL 130,5/126,5 272,3 3. H.E. GRANERUD NOR 125,5/129,0 267,0 4. D. KUBACKI POL 126,0/127,5 266,8 5. K. PEIER ŠVI 129,5/125,5 264,7 6. J. KOBAJAŠI JAP 127,5/126,0 263,8 7. K. GEIGER NEM 126,5/125,5 262,2 8. R. JOHANSSON NOR 123,5/127,0 260,5 9. T. ZAJC SLO 124,5/126,0 258,8 10. S. KRAFT AVT 122,0/126,5 256,2 ... 26. B. PAVLOVČIČ SLO 120,0/119,0 231,8 30. A. LANIŠEK SLO 122,0/113,0 219,2

Spored poletne velike nagrade:

22. 7.: Wisla

28. 7.: Hinterzarten

4. 8.: Einsiedeln

11. 8.: Courchevel

19. 8.: Frenštat

24.–25. 8.: Hakuba

9. 9.: Čajkovski

22.–23. 9.: Rasnov

30. 9.: Hinzenbach

3. 10.: Klingenthal

T. O.