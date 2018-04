Poudarki MOK bo organizatorja OI 2026 izbral septembra prihodnje leto Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Referendum v Calgaryju ne bo zavezujoč, poročajo agencije. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Prebivalstvo vse manj naklonjeno organizaciji olimpijskih iger

Lani na Tirolskem zavrnili kandidaturo z referendumom

24. april 2018 ob 12:40

Calgary - MMC RTV SLO, STA

Tudi v Calgaryju se napoveduje referendum o vloženi kandidaturi za zimske olimpijske igre leta 2026.

Odločitev je v petek sprejel mestni svet kanadskega mesta, referendum pa ne bo zavezujoč, poročajo agencije.

Calgary je eden od sedmih znanih kandidatov za igre. Sloveniji je najbližje Gradec, kjer so mestne oblasti proti referendumu. V Evropi referendumi v zadnjih letih namreč kažejo, da je prebivalstvo proti organizaciji iger predvsem zaradi velikih stroškov. Nazadnje so v Avstriji prebivalci Tirolske lani zavrnili kandidaturo Innsbrucka.

Ob Calgaryju in Gradcu so kandidati za igre 2026 še Sapporo, Stockholm, Sion, Cortina d'Ampezzo z Milanom in Torinom ter Erzurum. Mednarodni olimpijski komite bo kandidata izbral septembra prihodnje leto.

