Schladming: Hirscher 20 stotink pred Kristoffersenom

V finalu spet ne bo nobenega Slovenca

23. januar 2018 ob 17:19,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 19:03

Schladming - MMC RTV SLO

Niz januarskih slalomov za svetovni pokal se danes nadaljuje z nočno tekmo v Schladmingu. Na prvi progi je bil najhitrejši Marcel Hirscher.

V nedeljo je Henrik Kristoffersen prekinil niz petih slalomskih zmag Marcela Hirscherja, ki seveda želi danes spet na vrh. Po nastopu najboljše petnajsterice je bil Hirscher 20 stotink pred drugouvrščenim Kristoffersenom.

Zaradi rokometne tekme med Slovenijo in Španijo prenosa ni, si boste pa lahko posnetek ogledali ob 20.05 na TV SLO 2. Finale nočnega spektakla (ob 20.45) boste lahko spremljali v živo.

Štefan Hadalin (številka 46) je zaostal skoraj štiri sekunde in pol in se ni prebil v finale, medtem ko je Žan Grošelj odstopil.

Vrstni red po prvi vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 49,67 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,20 3. S. GROSS ITA 0,76 4. M. MÖLGG ITA 0,86 5. M. MATT AVT 1,09 6. D. YULE ŠVI 1,31 7. M. FELLER AVT 1,45 8. A. MYHRER ŠVE 1,49 9. C. HIRSCHBÜHL AVT 1,74 10. L. AERNI ŠVI 1,83 11. J. LIZEROUX FRA 1,97 12. L. K. HAUGEN NOR 2,02 . D. RYDING VB 2,02 ... 39 Š. HADALIN SLO 4,43

T. O.