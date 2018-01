Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Ana Drev ima štartno številko 14. Foto: EPA

Shiffrinova odstopila, Mowincklova vodi, Drevova 15.

23. januar 2018 ob 09:42,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 11:00

Kronplatz - MMC RTV SLO

Ob 10. uri se je na Kronplatzu začel šesti ženski veleslalom za svetovni pokal. Trenutno poteka prva vožnja, vodi Norvežanka Ragnhild Mowinckel.

Italijansko prizorišče gosti najboljše alpske smučarke v veleslalomu, na tekmi bodo nastopile tudi štiri Slovenke. Ana Drev ima štartno številko 14, Tina Robnik 18, Meta Hrovat 24, Ana Bucik pa 47.

V veleslalomskem seštevku vodi Američanka Mikaela Shiffrin pred Francozinjo Tesso Worley in Nemko Viktorio Rebensburg. Najvišje uvrščena Slovenka je Robnikova na 9. mestu, Drevova je 11., Hrovatova pa zaseda 17. mesto.

Mowincklova z odlično vožnjo na vrh

V prvi vožnji je bržkone za največje presenečenje poskrbela Mikaela Shiffrin, ki je veleslalom začela s štartno številko 2. Ob merjenju prvega vmesnega časa je imela 65 stotink sekunde prednosti pred tedaj vodilno Tesso Worley, nato pa je storila napako, zdrsnila in odstopila. Njen odstop je odlično izkoristila Nemka Viktoria Rebensburg, ki je svoj nastop opravila brezhibno, ob merjenju prvega vmesnega časa je bila za 51 stotink sekunde hitrejša od Worleyjeve, prednost je nato le še naraščala, vodstvo je prevzela za sekundo in 40 stotink. Vseeno to ni bilo dovolj za vodstvo po prvi vožnji, za stotinko sekunde jo je s štartno številko 8 najprej prehitela domačinka Marta Bassino, še bolje se je s štartno številko 12 odrezala Norvežanka Ragnhild Mowinckel (-0,08).

Prva vožnja se je začela ob 10. uri, finale bo ob 13.00.

Veleslalom (Ž), Kronplatz

Trenutni vrstni red: 1. R. MOWINCKEL NOR 1:03,24 2. M. BASSINO ITA +0,08 3. V. REBENSBURG NEM +0,09 4. S. HECTOR ŠVE 0,26 5. F. BRIGNONE ITA 0,43 6. E. ALPHAND ŠVE 0,49 7. I. CURTONI ITA 1,02 8. P. VLHOVA ČEŠ 1,24 9. F. HANSDOTTER ŠVE 1,30 10. S. BRUNNER AVT 1,41 ... 15. A. DREV SLO 1,61 17. M. HROVAT SLO 1,73 21. T. ROBNIK SLO 2,09 Štartna lista (TV SLO 2/MMC): 47 A. BUCIK SLO Odstop: Shiffrin

