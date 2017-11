Skardinova sezono začela s prvo zmago v karieri, Slovenki brez točk

V četrtek moška posamična preizkušnja

29. november 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 29. november 2017 ob 18:56

Östersund - MMC RTV SLO

Nadežda Skardino je dobila uvodno posamično preizkušnjo biatlonk v novi sezoni svetovnega pokala. Belorusinja je zadela vseh 20 strelov in se veselila prve zmage v karieri.

Drugo mesto je zasedla Norvežanka Synnoeve Solemdal, ki je zaostala le 2,9 sekunde. Na najnižji stopnički je stala Ukrajinka Julija Džima. Kar šest izmed najboljših sedmih biatlonk je pokrilo vse tarče.

Tekmo je odločilo predvsem odlično streljanje, saj so bile v smučini zelo hitre številne tekmovalke, na vrhu pa se je znašla četverica, ki je na prizorišču svetovnega prvenstva 2019 podrla vseh 20 tarč.

Po dopinški aferi Teje Gregorin Slovenija nima konkurenčne tekmovalke in obe nastopajoči sta se uvrstili v drugo polovico. 20-letna Urška Poje je dobro opravila strelski nastop, saj je zgrešila enkrat, a v smučini ni bila dovolj hitra. 25-letna Anja Eržen je s petimi zgrešenimi streli pristala na 86. mestu. Najboljša Slovenka je bila tako zamejka v avstrijskem dresu Dunja Zdouc na 42. mestu.

V četrtek bo v Östersundu na sporedu še prva moška tekma, tudi s Klemnom Bauerjem in povratnikom v svetovno elito Jakovom Fakom. Do konca tedna sta na sporedu še oba šprinta in zasledovanji.

Posamična tekma, 15 km (Ž): * 1. N. SKARDINO BLR 42:57,4 (0) 2. S. SOLEMDAL NOR +2,9 (0) 3. J. DŽIMA UKR 12,0 (0) 4. V. SEMERENKO UKR 30,1 (0) 5. P. FIALKOVA SLK 32,2 (1) 6. M. BRORSSON ŠVE 49,6 (0) 7. E. PUŠKARČIKOVA ČEŠ 1:08,6 (0) 8. J. BRAISAZ FRA 1:10,0 (2) 9. J. RANSDOM KAN 1:18,4 (0) 10. M. OLSBU NOR 1:21,7 (2) ... 57. U. POJE SLO 4:26,3 (1) 86. A. ERŽEN SLO 7:19,3 (5) * - zgrešeni streli/kazenske minute

D. S.