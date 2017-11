Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Klemen Bauer je bil glavni slovenski adut v mešani štafeti. Dodaj v

Biatlon: Avstriji posamična štafeta, mešana Norveški

Slovenija nastopa le enkrat

V Östersundu se je s posamično štafeto začela nova sezona svetovnega pokala v biatlonu.

Krajšo od obeh štafet je dobila Avstrija (Lisa Theresa Hauser in Simon Eder), druga je bila Nemčija (Vanessa Hinz in Erik Lesser), tretji pa Kazahstan (Galina Višnevska in Maksim Braun). Nastopilo je 23 parov, med katerimi pa ni bilo slovenskega.

Pozneje so izpeljali še tekmo mešanih štafet, ki jo je dobila norveška reprezentanca. Druga je bila Italija, tretja Nemčija. Slovenska štafeta, v kateri je Slovenija nastopila v postavi Poje, Eržen, Bauer in Drinovec, je zasedla končno 12. mesto, za Norvežani je zaostala za dve minuti in 47 sekund. .

Posamična štafeta: 1. AVSTRIJA 36:17,0 (0+2) Hauser/Eder 2. NEMČIJA +16,5 (0+9) Hinz/Lesser 3. KAZAHSTAN 32,7 (0+5) Višnevska/Braun Slovenija ni nastopila. Mešana štafeta: 1. NORVEŠKA 1:11:31,7 (0+13) Tandrevold/Eckhoff/Boe/Svendsen 2. ITALIJA +5,3 (1+6) Vittozzi/Wierer/Windisch/Hofer 3. NEMČIJA 6,4 (0+10) Preuss/Hammersch./Doll/Peiffer 12. SLOVENIJA 2:47,5 (1+8) Poje/Eržen/Bauer/Drinovec

