Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 24 glasov Ocenite to novico! Veronika Velez Zuzulova je po treh zaporednih drugih mestih dočakala slalomsko zmago, svojo četrto v svetovnem pokalu oziroma peto, če štejemo še paralelni slalom 1. januarja 2013 v Münchnu. Foto: Reuters Mikaela Shiffrin je na slalomski tekmi svetovnega pokala odstopila prvič po dobrih štirih letih. V skupnem seštevku je njena prednost pred drugouvrščeno Laro Gut še vedno 215 točk (Ilka Štuhec ostaja tretja), v slalomskem seštevku pa se je Shiffrinovi na deset točk približala Veronika Velez Zuzulova. Foto: EPA Ana Bucik je bolje smučala na prvi progi, ko je bila z zaostankom 1,21 sekunde deveta, v finalu pa je bila dobri dve sekundi počasnejša od Petre Vlhove in je nazadovala na 11. mesto, kar pa je njen dosežek kariere. Foto: Reuters VIDEO Nastopa Ane Bucik in Maru... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovaški-češki zmenek s Snežno kraljico, Ana Bucik 11.

Po štirih letih odstop Mikaele Shiffrin

3. januar 2017 ob 11:28,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 16:54

Zagreb - MMC RTV SLO

Veronika Velez Zuzulova je na Sljemenu unovčila odstop Mikaele Shiffrin in dobila peti slalom sezone svetovnega pokala. Ana Bucik je osvojila 11. mesto.

Bucikova je bila po prvi vožnji deveta, s 15. časom finala pa je izgubila dve mesti, a vseeno izboljšala svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu (13.). Točke je za 17. mesto osvojila tudi Maruša Ferk, ki ji je napaka v spodnjem delu finalne vožnje vzela kakšno sekundo, medtem ko Meta Hrovat ni štartala.

Na Zlati lisici napad na deseterico

"V finalu sem imela precej težav. Pri drugem vmesnem času sem bila še v vodstvu in mi je malo žal, da nisem v spodnjem delu nekaj dodala. Z vsemi težavami zgoraj se nisem počutila dovolj močno, da bi to lahko naredila. Vseeno je to moj najboljši rezultat, v Mariboru pa bom poskušala še nekaj dodati za deseterico," je za Val 202 povedala Ana Bucik.

Le Marlies Schild je bila ob zmagi starejša

Veronika Velez Zuzulova je vodila že po prvi vožnji, pred Bernadette Schild (Avstrijci so upali na prve slalomske stopničke po dveh letih) je imela 39 stotink prednosti. Na koncu ji je družbo na stopničkah delala rojakinja Petra Vlhova, ki je imela najboljši čas finala, tretja pa je bila češka veteranka Šarka Strachova. 32-letna Velez Zuzulova je druga najstarejša zmagovalka tekme svetovnega pokala, takoj za Marlies Schild, (starejša sestra Bernadette Schild) ki je bila štirikrat zmagovalka spektakla nad Zagrebom.

Niz se je končal pri številki sedem

Mikaela Shiffrin, ki je leto 2016 končala s tremi zmagami v treh dneh na Semmeringu (2 veleslaloma + 1 slalom), je sredi prve proge povozila količek in odstopila prvič po 19. decembru 2012. Od vrnitve po poškodbi je nanizala sedem zmag in je imela priložnost, da izenači dosežka Vreni Schneider (1988/89) in Janice Kostelić (2000/01), ki sta v svojih najboljših časih nanizali osem zmag.

Prva proga terjala velik davek

V slalomskem seštevku ima Američanka tako le še deset točk prednosti pred Velez Zuzulovo. Prva proga je bila zelo selektivna, saj so med prvimi osmimi, ki so startale, ob Shiffrinovi odstopile še Wendy Holdener (na vseh slalomih sezone je bila na stopničkah), Nina Loeseth in Michelle Gisin, skupaj pa je proga terjala 21 odstopov. Zagreb bo v sredo s posebnim dogodkom proslavil 50-letnico svetovnega pokala, v četrtek pa bo Sljeme gostil še moški slalom, ženska karavana pa se zdaj seli v Maribor, kjer bosta v soboto in nedeljo veleslalom in slalom.

Izidi slaloma na Sljemenu: 1. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 2:02,53 2. P. VLHOVA SLK +0,24 3. S. STRACHOVA ČEŠ 0,52 4. F. HANSDOTTER ŠVE 0,83 5. B. SCHILD AVT 1,16 6. M. M. GAGNON KAN 1,91 7. R. STIEGLER ZDA 2,02 8. C. COSTAZZA ITA 2,11 9. K. TRUPPE AVT 2,43 10. C. GEIGER NEM 2,93 11. A. BUCIK SLO 3,00 12. E. WIKSTRÖM ŠVE 3,24 13. D. FEIERABEND ŠVI 3,49 14. L. DÜRR NEM 3,55 15. M. SKJÖLD NOR 3,76 16. J. GRÜNWALD AVT 3,99 17. M. FERK SLO 4,13 Vrstni red po prvi vožnji: 1. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 1:00,40 2. B. SCHILD AVT +0,39 3. S. STRACHOVA ČEŠ 0,41 4. P. VLHOVA SLK 0,48 5. F. HANSDOTTER ŠVE 0,57 6. M. M. GAGNON KAN 0,91 7. C. COSTAZZA ITA 0,92 8. R. STIEGLER ZDA 1,04 9. A. BUCIK SLO 1,21 10. C. GEIGER NEM 1,23 11. M. KIRCHGASSER AVT 1,29 12. L. DÜRR NEM 1,36 ... 17. M. FERK SLO 1,68





T. J.