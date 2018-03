Smučarski poleti: Stjernen vodi, D. Prevc in Bartol med deset

Kamil Stoch pred osvojitvijo drugega velikega globusa

18. marec 2018 ob 14:41,

zadnji poseg: 18. marec 2018 ob 17:24

Vikersund - MMC RTV SLO

Skandinavska turneja smučarjev skakalcev se zaključuje s posamično tekmo na letalnici v Vikersundu. Kamil Stoch si lahko že danes zagotovi skupno zmago.

Poljak ima tri tekme pred koncem 245 točk prednosti pred edinim tekmecem za veliki kristalni globus Richardom Freitagom. Če bi bil Stoch danes tretji, bi si po letu 2014 že pred Planico zagotovil drugo zmago v svetovnem pokalu. Pred natankom letom dni je v Vikersundu Stefan Kraft postavil svetovni rekord (253,5 m). Razlog za opitimizem je včerajšnje skakanje na ekipni tekmi, na kateri so Slovenci v postavi Peter in Domen Prevc, Jernej Damjan in Tilen Bartol osvojili tretje mesto.

Po prvi seriji so na vrhu kar trije domači letalci. V najboljšem položaju je Andreas Stjernen, drugi je Robert Johansson, tretji pa Daniel Andre Tande. Izkazala sta se Domen Prevc in Tilen Bartol, ki sta šesti in sedmi. 16. je Jernej Damjan, razočaral je Peter Prevc s 26. mestom, v finale pa se je kot 28. prebil še Nejc Dežman. Anže Lanišek je znova obstal brez točk.

V poskusni seriji je bil z 236,0 m najboljši Andreas Stjernen, drugi je bil Robert Johansson z 225,5 m, tretji pa Kamil Stoch z 233,0 m. Domen in Peter Prevc sta oba pristala pri 222,5 m in bila osmi oziroma deveti. Tile Bartol je bil 13., Anže Lanišek 22., Nejc dežman 25., Jernej Damjan pa 29.

Slovenija v "drugi ligi" zmagala v pokalu narodov

Prireditelji tekme celinskega pokala smučarjev skakalcev v Čajkovskem so morali nedeljsko finalno tekmo odpovedati zaradi premočnega vetra. Slovenija je v sezoni dosegla sedem zmag in slavila v pokalu narodov. Najboljši posameznik v skupnem seštevku je bil Nejc Dežman na četrtem mestu. Na 28 tekmah je sicer največ točk zbral mladinski svetovni prvak Marinus Lindvik iz Norveške.

VRSTNI RED NA RAW AIR TURNEJI (9/10): točke 1. K. STOCH POL 2.169,0 2. R. JOHANSSON NOR 2.109,3 3. A. STJERNEN NOR 2.069,4 4. S. KRAFT AVT 2.054,4 5. J. A. FORFANG NOR 1.984,5 6. D. A. TANDE NOR 1.971,7 7. R. FREITAG NEM 1.918,5 8. D. KUBACKI POL 1.906,0 9. A. WELLINGER NEM 1.782,0 10. P. PREVC SLO 1.780,6 ... 16. J. DAMJAN SLO 1.686,4 18. T. BARTOL SLO 1.657,4 30. N. DEŽMAN SLO 1.165,5 45. T. ZAJC SLO 749,3 48. A. LANIŠEK SLO 644,2 50. A. SEMENIČ SLO 563,4 59. D. PREVC SLO 417,1 SKUPNI VRSTNI RED Po 20. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 1.203 2. R. FREITAG NEM 958 3. D. A. TANDE NOR 865 4. A. WELLINGER NEM 813 5. S. KRAFT AVT 696 6. J. A. FORFANG NOR 680 7. R. JOHANSSON NOR 640 8. D. KUBACKI POL 579 9. M. EISENBICHLER NEM 521 10. A. STJERNEN NOR 508 16. J. DAMJAN SLO 364 17. P. PREVC SLO 350 22. A. SEMENIČ SLO 241 24. T. BARTOL SLO 152 30. T. ZAJC SLO 88 39. N. DEŽMAN SLO 47 41. Ž. JELAR SLO 36 44. D. PREVC SLO 31

R. K.