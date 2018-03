Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Za Sofio Goggio se je smukaška sezona razpletla sanjsko - z olimpijskim naslovom in malim kristalnim globusom. Foto: EPA VIDEO Nastop Lindsey Vonn na sm... Dodaj v

Smukaški finale Vonnovi, a naslednica Štuhčeve je Goggia

Slovenskih smučark ni bilo na tekmi

14. marec 2018 ob 11:34,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 12:44

Are - MMC RTV SLO

Lindsey Vonn je zmagala na zadnjem smuku v Areju, vendar gre mali kristalni globus tej disciplini v roke olimpijski prvakinji Sofii Goggii, ki ji je z drugim mestom uspelo zadržati tri točke prednosti.

Italijanka je imela pred finalom na Švedskem 23 točk naskoka. Svoje delo je na skrajšani šprinterski progi v Areju opravila z odliko in s številko 9 prevzela vodstvo.

Vonnova se je na progo podala s številko 13. Bila je najhitrejša na vseh vmesnih časih in na koncu Goggio prehitela za šest stotink. Kljub četrti smukaški zmagi sezone in 82. v karieri, Američanka po tekmi v cilju ni mogla skriti razočaranja.

Američanka bi dobila mali kristalni globus v smuku, če bi se katera smučarka vrinila med njo in Italijanko, a se to ni zgodilo. Še najbližje je bila s številko 23 Alice McKennis, ki je z zaostankom 23 stotink osvojila tretje mesto.

Goggia je tako postala četrta Italijanka s kristalnim globusom. Pridružila se je Deborah Compagnoni, ki je leta 1997 osvojila veleslalomski seštevek, Isolde Kostner, ki je v letih 2001 in 2002 dobila smukaški seštevek, ter Denise Karbon, ki je leta 2008 bila na vrhu veleslalomskega seštevka.

Lani je Goggia v smukaškem seštevku končala tik za Ilko Štuhec, letos pa je Italijanka na osmih smukih petkrat uvrstila na oder za zmagovalke, od tega je zmagala v Cortini d'Ampezzu in Bad Kleinkircheimu.

Slovenske smučarke se niso uvrstile na finalno smukaško preizkušnjo.

Končni vrstni red: 1. L. VONN ZDA 55,65 2. S. GOGGIA ITA +0,06 3. A. MCKENNIS ZDA 0,28 4. V. REBENSBURG NEM 0,33 5. J. FLURY ŠVI 0,37 6. J. SCHNARF ITA 0,43 7. T. WEIRATHER LIE 0,49 8. B. JOHNSON ZDA 0,56 9. N. SCHMIDHOFER AVT 0,69 10. N. FANCHINI ITA 0,71 11. E. LEDECKA ČEŠ 0,77 12. C. SUTER ŠVI 0,82 13. A. VEITH AVT 0,95 14. W. HOLDENER ŠVI 1,05 15. R. MOWINCKEL NOR 1,09 Odstop: Gut Smuk (8/8): 1. S. GOGGIA ITA 509 2. L. VONN ZDA 506 3. T. WEIRATHER LIE 394 4. C. HÜTTER AVT 272 5. M. SHIFFRIN ZDA 256 6. M. GISIN ŠVI 240 7. V. REBENSBURG NEM 219 8. R. MOWINCKEL NOR 202 9. N. SCHMIDHOFER AVT 196 10. L. GUT ŠVI 190 Skupno (36/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.673 2. W. HOLDENER ŠVI 1.068 3. V. REBENSBURG NEM 897 4. P. VLHOVA SLK 864 5. S. GOGGIA ITA 858 6. T. WEIRATHER LIE 847 7. R. MOWINCKEL NOR 831 8. M. GISIN ŠVI 778 9. F. HANSDOTTER ŠVE 757 10. L. VONN ZDA 732 ... 37. A. DREV SLO 198 46. A. BUCIK SLO 167 49. M. HROVAT SLO 164 55. T. ROBNIK SLO 144 58. M. FERK SLO 123

