SP v biatlonu: moška štafeta 4 x 7,5 km

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

18. februar 2017 ob 14:23,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 14:47

Hochfilzen - MMC RTV SLO

Ob 14.30 se je v Hochfilznu na svetovnem prvenstvu v biatlonu začela moška štafetna preizkušnja. Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Na tekmi nastopa 26 reprezentanc, med katerimi je tudi slovenska, za katero nastopajo Miha Dovžan, Klemen Bauer, Rok Tršan in Lenart Oblak.

Favoriti za zmago so Nemci, ki so dobili tudi zadnjo štafetno tekmo v Antholzu, prav tako tudi Norvežani in Rusi, v boju za odličja bodo tudi Ukrajinci in Francozi.

M. L.