Domen Prevc zapušča SP v Lahtiju

Podpira Janusovo odločitev, da gre čim prej domov

28. februar 2017 ob 18:50

Lahti - MMC RTV SLO

Domen Prevc ne bo nastopil na četrtkovi tekmi smučarjev skakalcev na veliki skakalnici na SP-ju v Lahtiju. Vodstvo reprezentance se je odločilo, da je SP zanj končan in da se bo vrnil v domovino.

V kvalifikacijah v sredo ob 17. uri bodo skakali Peter Prevc, Jurij Tepeš, Anže Lanišek in Jernej Damjan.

Danes je bil v Lahtiju drugi uradni trening, ki pa se ga ni udeležil Peter Prevc, potem ko se je z napravo seznanil že včeraj. Skakali niso niti Nemca Andreas Wellinger in Richard Freitag, Avstrijca Michael Hayböck in Manuel Fettner, Poljaka Kamil Stoch in David Kubacki ter še nekateri.

Goran Janus je imel na vrhu naleta štiri skakalce, že po prvem skoku pa je ostal samo s tremi. Domen Prevc je namreč skočil le 76 metrov in odločitev strokovnega vodstva je bila, da bo raje v miru doma znova poskušal najti tiste občutke, ki jih je imel na začetku sezone.

"Kaj pa vem, če povem po pravici, sem se tukaj imel, če odštejem skoke, čisto dobro. Res je, da nisem užival v skokih, a nekaj sem zase le naredil. Mogoče je to neka dobra izkušnja zame, nekaj se bo iz teh skokov treba naučiti. Mene je še vsako leto takole 'udarilo po glavi', ampak letos žal nisem imel priložnosti, da bi odšel domov in treniral. Lani sem imel precej odmora med sezono in sem lahko opravil kar nekaj treninga, zato je tudi lažje steklo. Podpiram Goranovo odločitev, da grem čim prej domov in da naredim kolikor se da veliko treningov," je povedal Domen.

V prvi seriji za trening je bil najboljši Slovenec Tepeš s 119 metri in deveto oceno, zelo solidna sta bila tudi Damjan s 114 m (16. ocena) in Lanišek s 113 m (19. ocena). Najboljši je bil Norvežan Andreas Stjernen s 127 m, še dva metra dlje pa je v močnem vzgornjiku skočil Johan Andre Forfang, ki je imel šesto oceno. Edini, ki je zaradi vetra dobil pribitek točk, je bil Stefan Kraft s 115,5 m, imel je četrto oceno.

Od Slovencev je bil tudi v drugi seriji najdaljši Tepeš s 119,5 m (sedma ocena), Damjan je skočil 115 m (23. ocena), Lanišek pa 104,5 m (39. ocena). Najdaljši je bil Stjernen s 129,5 m.

V tretji seriji je s 131,5 m daljavo dneva postavil Kraft, slovensko daljavo dneva pa s 120,5 m Damjan (11. ocena). Lanišek je pristal pri 100,5 m (30. ocena), Tepeš pa pri 99,5 m (31. ocena).

