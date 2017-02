Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je izstopal ii povprečnih slovenskih dosežkov. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na uvodnem treningu na veliki napravi konkurenčen le Peter Prevc

Kvalifikacije v sredo, tekma v četrtek

27. februar 2017 ob 10:42

Lahti - MMC RTV SLO

Smučarji skakalci so se na svetovnem prvenstvu v Lahtiju preselili na veliko skakalnico, kjer so v ponedeljkovem dopoldnevu opravili s prvimi tremi serijami uradnega treninga.

Za Slovenijo pa so skakali Peter in Domen Prevc, Anže Lanišek, Jurij Tepeš in Jernej Damjan. Trening so izpustili svetovni prvak s srednje naprave Stefan Kraft, Andreas Wellinger, Michel Hayböck, Markus Eisenbichler, Noriaki Kasai in Daiki Ito.

V prvi seriji je bil izmed Slovencev s 127,5 metra najdaljši Peter Prevc, ki je imel s 93,4 točke drugo oceno, takoj za 131,5 metra Kamila Stocha. Tepešev prvi skok je meril 120.5 metrov (12. ocena), Lanišek je pristal pri 111 metrih (32. ocena), Domen pri 108.5 metrih (35. ocena) in Damjan pri 109.5 metrih (38. ocena).

V drugi seriji je bil s 126 m znova najboljši Stoch. Peter Prevc je imel s 118 metri osmo oceno, Tepeš s 114 metri 18., Lanišek s 117 metri 27., Damjan s 112,5 metra 36. in Domen s 106 metri 40. oceno.

V tretji seriji je bil s 129,5 metra najdljši Stephan Leyhe. Peter Prevc je imel s 125 metri sedmo oceno, Tepeš s 125 metri 11., Damjan s 119 metri 22., Domen s 116 metri 23. in Lanišek s 115 metri 32. oceno.

V torek je na sporedu še en trening. Kvalifikacije bodo v sredo, tekma pa v četrtek ob 17.30. V soboto bo ob 16.15 na veliki skakalnici še ekipna tekma.

R. K.