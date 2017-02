Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Ema Klinec je bila v igri, da postane prva slovenska skakalka z medaljo na svetovnih prvenstvih, a mora biti zelo zadovoljna tudi s petim mestom. Foto: Reuters Carina Vogt je znova dokazala, da je tekmovalka za velike tekme. Foto: Reuters VIDEO Nastop zadnjih petih skak... VIDEO Skok Eme Klinec v prvi seriji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Emi Klinec slabši doskok onemogočil boj za medaljo

Carina Vogt ubranila naslov, Ema Klinec peta

24. februar 2017 ob 16:28,

zadnji poseg: 24. februar 2017 ob 18:01

Lahti - MMC RTV SLO

Carina Vogt je prekrižala načrte favoritinjam in v Lahtiju ubranila naslov svetovne prvakinje na srednji skakalnici. Ema Klinec je osvojila odlično peto mesto.

Razburljiva tekma, na kateri se je v finalu precej premešal vrstni red pri vrhu. 25-letna Vogtova je spet dokazala, da ima najbolj jeklene živce. Po prvi seriji je bila tretja, v finalu pa je ob srebrni Juki Ito skočila najdlje (96,5 metra) in zmagala s prednostjo dveh točk.

Po prvi seriji je vodila Norvežanka Maren Lundby (99,5 metra), ki je imela 2,7 točke prednosti pred Japonko Saro Takanaši in dobre tri točke pred Carino Vogt. Norvežanka je v finalu skočila le 91 metrov in osvojila 4. mesto, s tem pa pomagala serijski zmagovalki tekem svetovnega pokala Sari Takanaši do bronaste medalje.

Ema Klinec, ki prvič nastopa na svetovnih prvenstvih, je v prvi seriji v odličnih razmerah pristala pri 99 metrih, vendar ni naredila lepega doskoka, kar ji je odneslo nekaj točk. V drugi seriji je skočila 94 metrov. S petim mestom je izpolnila cilj reprezentance: ena uvrstitev do šestega mesta.

"Zelo sem zadovoljna - razen doskoka v prvi seriji. Verjetno mi je ta telemark vzel medaljo, a s tem se ne obremenjujem. Skoki so bili sicer dobri," je za TV SLO povedala 18-letna Ema Klinec.

Zadovoljna je bila še ena slovenska debitantka na velikih tekmovanjih Nika Križnar, ki je končala na 13. mestu: "Uspela sta mi odlična skoka. Zelo sem vesela. Poskušala sem biti čim bolj sproščena, s pomembnostjo tekme se nisem obremenjevala."

Maja Vtič je bila 17., Špela Rogelj 22.

V soboto bodo na srednji skakalnici tekmovali še moški.

Končni vrstni red: daljave točke 1. C. VOGT NEM 98,5/96,5 254,6 2. J. ITO JAP 97,0/96,5 252,6 3. S. TAKANAŠI JAP 98,0/95,0 251,1 4. M. LUNDBY NOR 99,5 91,0 247,7 5. E. KLINEC SLO 99,0/94,0 245,8 6. S. WÜRTH NEM 97,0/94,0 241,7 7. J. SEIFRIEDS. AVT 94,0/92,5 240,9 8. K. ALTHAUS NEM 94,0/93,5 239,0 9. D. IRASCHKO AVT 93,5/89,5 229,6 10. C. HÖLZL AVT 93,5/91,0 229,0 ... 13. N. KRIŽNAR SLO 90,5/91,5 219,4 17. M. VTIČ SLO 89,5/86,0 208,5 22. Š. ROGELJ SLO 84,0/87,5 200,4

Po prvi seriji: daljave točke 1. M. LUNDBY NOR 99,5 131,2 2. S. TAKANAŠI JAP 98,0 128,5 3. C. VOGT NEM 98,5 127,9 4. J. ITO JAP 97,0 127,0 5. E. KLINEC SLO 99,0 122,7 6. S. WÜRTH NEM 97,0 122,1 7. J. SEIFRIEDS. AVT 94,0 121,0 8. D. IRASCHKO AVT 93,5 117,6 9. K. ALTHAUS NEM 94,0 117,1 10. E. RUNGGALDIER ITA 91,5 116,8 ... 15. N. KRIŽNAR SLO 90,5 109,4 19. M. VTIČ SLO 89,5 107,1 23. Š. ROGELJ SLO 84,0 97,7

