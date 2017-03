Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Norvežanke so potrdile, da so nesporne kraljice smučarskega teka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poker Norvežank v kraljevski disciplini smučarskega teka

Slovenk ni bilo na štartu

4. marec 2017 ob 15:05

Lahti - MMC RTV SLO

Kraljevska tekaška disciplina na 30 kilometrov v prosti tehniki je na svetovnem prvenstvu nordijcev v Lahtiju postregla z norveškim državnim prvenstvom. Norvežanke so namreč zasedla prva štiri mesta.

Slavila je Marit Björgen, kar je že njena četrta zlata medalja v Lahtiju, skupno pa 18. na svetovnih prvenstvih. Druga je bila Heidi Weng, tretja Astrid Uhrenholdt Jacobsen in četrta Ragnhild Haga.

Norvežanke so tako osvojile zlato medaljo v vseh šestih tekaških disciplinah, kar se na svetovnih prvenstvih še ni zgodilo.

Odločitev je padla v zadnjem kilometru, ko so Norvežanke silovito pospešile in med seboj obračunale za medalje. Smolo je imela Švedinja Charlotte Kalla, ki se ji je ob napadu Norvežank zlomila palica. Björgnova se je v samem finišu otresla rojakinj Wengove in Jacobsonove, ki sta se potegovali za srebro. V cilj sta prišli z istim časom, 1,9 sekunde za zmagovalko, a je bil fotofiniš naklonjen Wengovi. Izmed tekmovalk iz preostalih držav je bila na petem mestu najboljša Američanka Jessica Diggins (+10,4).

Tekma je bila sicer izjemno izenačena, saj sta še na 25 kilometru prvo in deseto ločili le dve sekundi. Slovenk ni bilo na štartu.

30 km, prosta tehnika: 1. M. BJÖRGEN NOR 1:08:36,8 2. H. WENG NOR +1,9 3. A.-U. JACOBSEN NOR 1,9 4 R. HAGA NOR 7,4 5 J. DIGINS ZDA 10,4 6 K. PARMAKOSKI FIN 11,3 7. C. KALLA ŠVE 13,9 8 T. STADLOBER AVT 15,5 9. A. HAAG ŠVE 20,3 10. J. ČEKALEVA RUS 1:20,9

R. K.