Marit Björgen s 15. zlato medaljo sama na vrhu večne lestvice

Danes nastopajo še moški

25. februar 2017 ob 13:31

Lahti - MMC RTV SLO

Norveška smučarska tekačica Marit Björgen je v Lahtiju osvojila zlato medaljo v skiatlonu, kar je že njena 15. zlata medalja na svetovnih prvenstvih.

S tem je 36-letnica sama na vrhu najuspešnejših tekačic vseh časov. Norvežanka si je do zdaj prvo mesto delila z Rusinjo Jeleno Vjalbe, ki je na SP-jih prav tako osvojila 14 zlatih kolajn.

Björgnova je v boju za naslov svetovne prvakinje napadla na zadnjem vzponu in za 4,8 sekunde prehitela Finko Kristo Pärmäkoski. Tretja je bila Švedinja Charlotte Kalla (+32,0). Slovenske barve je branila le Alenka Čebašek in bila 39. med 49 uvrščenimi (+4:30,0). Tekmovalke so morale preteči 7,5 km v klasični tehniki in 7,5 km v prosti tehniki.

Čebaškova z nastopom ni bila zadovoljna: "Duatlon je moja slabša disciplina. Zaradi skupinskega starta imam vedno težave, ker potem ne tečem svojega ritma. Že vso sezono se mi dogaja, da na daljših preizkušnjah težko zdržim visok ritem. To se je pokazalo tudi danes. Zdi pa se mi prav, da sem nastopila, saj je to le svetovno prvenstvo, in če sem že tu, se mi zdi prav, da zastopam Slovenijo. No, danes je nisem ravno dobro, ampak je, kot je."

Pravkar v skiatlonu (2 x 15 km) nastopajo še smučarski tekači; Slovenije nima svojega predstavnika. Prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Skiatlon (Ž), 7,5 km klasično + 7,5 prosto: 1. M. BJÖRGEN NOR 37:57,5 2. K. PÄRMÄKOSKI FIN +4,8 3. C. KALLA ŠVE 32,0 4. N. VON SIEBENTHAL NEM 1:05,0 5. H. WENG NOR 1:05,1 6. T. STADLOBER AVT 1:05,4 7. J. ČEKALEVA RUS 1:05,7 8. A. JACOBSEN NOR 1:11,1 9. A. SEDOVA RUS 1:15,3 10. M. IŠIDA JAP 1:21,8 ... 39. A. ČEBAŠEK SLO 4:30,0

R. K.