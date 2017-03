Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je edini izmed bratov Prevc, ki je ostal v Lahtiju. Foto: EPA VIDEO Moder, zlat ali črn: Pete... Sorodne novice Domen Prevc zapušča SP v Lahtiju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novi slovenski skakalni dresi povsem neuporabni

Dobili balo pene, ki ni bila primerna

1. marec 2017 ob 09:19

Lahti - MMC RTV SLO

Domen Prevc, najmlajši v slovenski reprezentanci in hkrati edini mladoletni skakalec, ki je v svetovni karavani vso zimo, se v Lahtiju ni znašel. Forma je šla ob vrhuncu sezone strmo navzdol.

In Domen je že v torek po prvem skoku drugega treninga na veliki napravi zaključil z nastopi v Lahtiju. Doma ga čaka prvi konec tedna v letošnji zimi namenjen umirjenemu treningu in pripravi na preostanek sezone. Cene Prevc je Lahti zapustil že v ponedeljek in tako je na prvenstvu ostal le še najstarejši izmed treh bratov Prevc. Ob njem bodo tako na posamični kot tudi moštveni tekmi skakali Jernej Damjan, Anže Lanišek in Jurij Tepeš.

Slovenskim skakalcem, ki so v prejšnjih sezonah stopnjevali pripravljenost v zaključku zime, letos ne gre po načrtih. Za nameček se je v pripravah na svetovno prvenstvo zalomilo še pri izbiri materialov. Skakalci so dobili za nastop na svetovnem prvenstvu nove drese, ki pa so vsi po vrsti neuporabni. Zakaj, razlaga strokovni komentator na TV SLO Jelko Gros. "Blago je velika penasta kocka, ki jo žagajo dobesedno na tanke rezine kot salamo. Že pri kocki proizvajalec nikoli ne more zagotoviti, da bo dobil enakomerno propustnost. Tako je lahko cela bala pene zanič. Ponavadi se vse skupaj ugotovi šele v zraku," pravi Gros.

Za slabše skoke ne smemo kriviti le dresov, v razvoj katerih vlagajo reprezentance veliko energije. Pomembni so tudi kroji in šivi, ki omogočajo raztegljivost v točno določenih delih. A občutek v zraku je v dobrem dresu drugačen in ob negotovosti, ki spremlja večji del reprezentance celotno sezono, je to le še dodaten minus. "Samo eni izdelujejo material. Ena bela bala lahko pride zelo dobra, naslednja bela bala pa je lahko popolnoma drugačna, kar se je zdaj zgodilo pri nas. Če se ti to zgodi, si, po domače povedano, oplel. Nič ti ne more več pomagati," je povedal Jernej Damjan.

Pomagali bodo tako stari dresi, s katerimi so slovenski reprezentanti skakali po novoletni turneji. Kako velik vpliv imajo dresi, pa je bilo moč opaziti predvsem pri Avstrijcih in Nemcih, ki v tekmovalnih dresih kot za stavo letijo proti dnu skakalnice, na treningih pa ne blestijo. V malenkostih se skriva uspeh. Da bi popravili bled vtis s srednje skakalnice, pa bodo morali slovenski skakalci opraviti tudi tehnično precej boljše skoke.

Iz Lahtija, Boštjan Reberšak