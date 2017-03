Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Norvežanke niso dovolile presenečenja. Osvojile so jubilejno stoto zlato medaljo v tekih za Norveško na svetovnih prvenstvih. V olimpijskih zimskih športih jih imajo na svetovnih prvenstvih več le Nizozemci v hitrostnem drsanju (134) in Južna Koreja v hitrostnem drsanju na kratkih progah (106). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V štafetah nič novega: Medalje enake kot v Falunu

Slovenke za tri mesta slabše kot pred dvema letoma

2. marec 2017 ob 13:50,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 15:00

Lahti - MMC RTV SLO

Smučarske tekačice iz Norveške so na svetovnem prvenstvu v Lahtiju ubranile naslov svetovnih prvakinj v štafeti. Slovenke so zasedle 13. mesto.

Norvežanke so upravičile vlogo favoritinj. Do sredine proge so se jih držale Finke, nato pa je v tretji predaji pospešila Astrid Jacobsen in si pritekla skoraj minuto prednosti. V zadnji predaji je delo dokončala najboljša tekačica vseh časov Marit Björgen, ki je osvojila že tretjo zlato medaljo v Lahtiju in 17. na svetovnih prvenstvih.

Srebro so si v samem finišu pritekle Švedinje, bron pa Finke. Vrstni red je povsem enak kot pred dvema letoma v Falunu.

Slovenija v postavi Anamarija Lampič, Katja Višnar, Lea Einfalt in Alenka Čebašek je bila med 16 reprezentancami z zaostankom več kot sedmih minut trinajsta, kar je za tri mesta slabše kot pred dvema letoma. Lampičeva je predala kot 11., Višnarjeva kot 13., Einfaltova kot 15., Čebaškova pa je pridobila dve mesti.

Štafeta, 4 x 5 km: 1. NORVEŠKA 52:21,5 2. ŠVEDSKA +1:01,6 3. FINSKA 1:02,1 4. ZDA 1:33,8 5. RUSIJA 2:28,6 6. NEMČIJA 2:38,3 7. ŠVICA 2:52,1 8 POLJSKA 3:22,0 9. ITALIJA 3:42,0 10. KANADA 4:16,2 ... 13. SLOVENIJA 7:03,0

R. K.