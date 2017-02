Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V lahtiju so v sredo v snežnem metežu odprli svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki bo potekalo do 5. marca. Foto: Reuters VIDEO Lahti že sedmič gosti SP... VIDEO Majdičeva se z veseljem s... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenske šprinterke navdušene nad krajšo progo

Iz Lahtija Dare Rupar

23. februar 2017 ob 07:41

Lahti - MMC RTV SLO

Ko so športniki v klasičnih smučarskih disciplinah na severu Evrope, se običajno počutijo kot doma. Izkušnja s Holmenkollna in iz Faluna je to le potrdila in tudi tu v Lahtiju bo podobno.

Ob lanski generalki so nas tako Finci kar precej presenetili, da so se tekaškega dela programa lotili precej z levo roko. V enem letu pa se je znova vse vrnilo v ustaljene ritme, ki smo jih vajeni iz teh krajev. Lani smo, denimo, v šali rekli, da je edina novost, ki so jo pripravili prireditelji pred novim druženjem nordijskih smučarjev v tem, da so dokupili en ratrak, ki pa ga med tistimi, ki so pripravljali proge, tako ali tako ni nihče znal pravilno uporabljati. Zato denimo včeraj ni bilo odveč vprašanje vodje slovenske tekaške vrste Marka Gracerja, ki je vodstvo tekmovanja pobaral, če bodo po kvalifikacijah še enkrat šli na progo ali ne. Odgovor je bil povšeči Gracerju, bolj pa serviserje skrbi sneženje, ki je sinoči nekoliko zamujalo. Nekatere napovedi so se ustavile pri kar 20 centimetrih novega snega, spet druge pri le nekaj centimetrih.



DANAŠNJI SPORED

Ob 13.00: Smučarski skoki (Ž), HS-100 m, kvalifikacije

Ob 14.00: Smučarski teki, šprint prosto (M/Ž), kvalifikacije

Ob 16.30: Smučarski teki, šprint prosto (M/Ž), finalni del



Še večja težava pa bi bila lahko v tem, da se bo kar precej otoplilo. Včerajšnji pogled na različne tekaške reprezentance je bil zato izjemno zanimiv, sploh pa so se zelo tehnično zahtevnemu zaključku posvetili tudi Norvežani, ki bodo znova napadali z vsemi razpoložljivimi silami. Tudi z branilcem naslova iz Faluna Pettrom Northugom, ki je tedaj zmagal v klasičnem koraku in ga v tej sezoni v smučini skorajda ni bilo. Vse sile je usmeril prav v svetovno prvenstvo, kjer naj bi nastopil še v štafeti in na zaključni preizkušnji na 50 kilometrov, enako kot današnji šprint v drsalnem koraku.

V ženski konkurenci pa so vse, vključno z našo bronasto olimpijko Vesno Fabjan, ki že vse od Sočija živi prav za današnji dan, navdušene da je proga krajša kot lani in tudi krajša kot pri moških. Nazadnje na Švedskem prireditelji niso uslišali želje Katje Višnar, ki je pred tem v dolini Fiemme končala na 4. mestu. Trenutno pa jo zanima le olimpijski nastop v klasiki naslednje leto v Pjongčangu.

Ob sinočnji otvoritvi sem kar nekajkrat pomislil tudi na to, da bi bili recimo sinoči lahko tudi na glavnem trgu v Kranjski Gori. Planica je pred petimi leti v Južni Koreji v zadnjem krogu klonila proti Lahtiju in se temu ob obeh naslednjih kandidaturah ni nikoli več približala. Kako bo z naslednjo seveda še ne vemo, je pa slovenska vlada dala zeleno luč za nov poskus. Če smo tedaj ob dogodkih v slovenski delegaciji, ki so zasenčili tudi uspeh krstne kandidature, še razmišljali, da je morda bolje, da Planica ni dobila prvenstva, sem včeraj na osrednjem trgu tu v Lahtiju s kar veliko grenkobe ugotavljal, da je žal temu bilo tako.

Nordijski center pri nas je namreč zgrajen in le še čaka na velike športne dogodke. In slej ali prej si bodo ti morali slediti iz leta v leto in to v vseh disciplinah. Vsak dan do konca prvenstva tu v Lahtiju bom namreč imel v glavi, kako pa bi tole in tole izpadlo na naših tekmovališčih. Brez dvoma bi se predstavili z zelo prijetno reprezentanco. Na doma pripravljeno prvenstvo bodo naši športniki morali še počakati, tako kot vsi mi, da morda vendarle dočakamo najprej skakanje v zrak članov planiške delegacije, na katerem od naslednjih izborov. Naslednji bo že maja naslednje leto v Grčiji.

Iz Lahtija, Dare Rupar