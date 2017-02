Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Marit Björgen je znova deklasirala vse tekmice. Foto: Reuters Tekma je bila zelo težka, zelo sem se mučila, bilo je vroče. Tudi pogoji so bili zelo zahtevni, palice so se kar udirale. Anamarija Lampič Anamarija Lampič je osvojila 34. mesto. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zimzelena Björgnova do 16. zlate kolajne na SP-jih

Najvišje uvrščena Slovenka Lampičeva na 34. mestu

28. februar 2017 ob 12:16

Lahti - MMC RTV SLO

Norveška tekačica Marit Björgen je na SP-ju v nordijskih disciplinah dobila klasični tek na smučeh na 10 km. Prave tekmice ni imela. Slovenke v ozadju.

Veteranka Björgnova je še povečala svoj komplet zlatih medalj s svetovnih prvenstev. Drugo mesto je osvojila Švedinja Charlotte Kalla, ki je za zmagovalko zaostala za 41 sekund, 55 sekund in pol je za Björgnovo zaostala tretjeuvrščena rojakinja Astrid Uhrenholdt Jacobssen.

Četrta je bila še ena Norvežanka, Heidi Weng (+1:13,8). To je bila za Björgnovo že 16. zmaga na svetovnih prvenstvih! Prvo je osvojila davnega leta 2003 v Val di Fiemmeju.

Lampičeva 34., Čebaškova odstopila

Tekme so se udeležile tudi štiri slovenske tekačice. Najbolje se je odrezala Anamarija Lampič, ki je osvojila 34. mesto z zaostankom treh minut, sekunde in sedem desetink. Katja Višnar je bila 46. (+4:04,6), Vesna Fabjan 59. (+5:20,7). Alenka Čebašek je odstopila, za odstop je bilo krivo slabo počutje. "Zelo mi je žal, že dolgo nisem odstopila. Danes sem se borila sama s sabo že od štarta naprej. Poizkušala sem z ritmom, ki bi ga lahko držala, a nisem mogla, nisem mogla teči hitro. Mišice sem imela laktatne, videla sem, da ne morem teči in potem sem se odločila, da nima smisla nadaljevati in sem stopila stran," je dejala Čebaškova.

"Tekma je bila zelo težka, zelo sem se mučila, bilo je vroče. Tudi pogoji so bili zelo zahtevni, palice so se kar udirale. Čeprav smo oprijem dobro namazali, je šlo vseeno večino poti precej na roke," pa je po prihodu v cilj povedala Lampičeva.

SP v nordijskih disciplinah, Lahti

Klasično (Ž), 10 km: 1. M. BJÖRGEN NOR 25:24,9 2. C. KALLA ŠVE +41,0 3. A.-U. JACOBSEN NOR 55,5 4 H. WENG NOR 1:13,8 5 A. HAAG ŠVE 1:22,7 6 K. NISKANEN FIN 1:23,7 7. K. PARMAKOSKI FIN 1:31,4 8 I.-F. ÖSTBERG NOR 1:34,5 9. J. KOWALCZYK POL isti čas 10. S. BÖHLER NEM 1:35,8 ... 34. A. LAMPIČ SLO 3:01,7 46. K. VIŠNAR SLO 4:04,6 59. V. FABJAN SLO 5:20,7 Alenka Čebašek je odstopila.

