Šprinterska preizkušnja Mäkäräinenovi, Urška Poje 69.

V nedeljo na Pokljuki dve zasledovalni tekmi

8. december 2018 ob 12:01,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 15:56

Pokljuka - MMC RTV SLO

Finska biatlonka Kaisa Mäkäräinen je dobila šprintersko tekmo za svetovni pokal na Pokljuki. Slovenke niso bile v ospredju. Urška Poje je bila 69., Lea Einfalt 93. in Polona Klemenčič 97.

Mäkäräinenova je slavila pred Italijanko Dorotheo Wierer in Francozinjo Justine Braisaz. Vse tri so brezhibno streljale. 35-letna Mäkäräinenova se je veselila 24. zmage v svetovnem pokalu in četrte na Pokljuki.

Slovenke niso (pozitivno) presenetile. Pojetova je zgrešila enkrat, Einfaltova in Klemenčičeva pa petkrat.

V nedeljo bosta na Pokljuki še zasledovalni tekmi v ženski (11.45) in moški (14.45) konkurenci. Od Slovencev bosta nastopila le Jakov Fak in Miha Dovžan. Prenos dogajanja s "planote na Gorenjskem" boste lahko spremljali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

BIATLON SVETOVNI POKAL POKLJUKA 7,5 km (Ž), šprint: * 1. K. MÄKÄRÄINEN FIN 20:08,1 (0) 2. D. WIERER ITA +14,8 (0) 3. J. BRAISAZ FRA 42,1 (0) 4. J. SIMON FRA 44,6 (0) 5. L. VITTOZZI ITA 46,9 (1) 6. P. FIALKOVA SLK 48,9 (1) 7. O. PIDRUŠNA UKR 49,0 (0) 8. E. PAVLOVA RUS 53,6 (0) 9. F. PREUSS NEM 59,9 (1) 10. A. WEIDEL NEM 1:00,7 (0) ... 69. U. POJE SLO 2:33,2 (1) 93. L. EINFALT SLO 4:15,0 (5) 97. P. KLEMENČIČ SLO 4:35,4 (5) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

T. O., A. V.