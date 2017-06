Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec je blestela v zadnji sezoni in osvojila mali globus v smuku in kombinaciji, postala pa je tudi svetovna prvakinja v smuku. Vseeno ji Smučarska zveza ni dodelila statusa šampionke, kot ga je imela Tina Maze. Foto: EPA Bo Jurij Tepeš adrenalinske užitke še lahko iskal v dirkanju z motorji, ali pa samo še ob nastopih na letalnicah? Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Štuhčeva brez statusa, Tepeš brez adrenalinskih doživetij

Nov pravilnik SZS-ja o dolžnostih reprezentantov

19. junij 2017 ob 22:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Smučarska zveza je objavila pravilnik o pravicah in dolžnostih reprezentantov. Šampionskega statusa ni več, bodo pa lahko imeli najboljši svoje ekipe, tudi v smučarskih skokih.

Nova pravilnika bosta vključena v individualne pogodbe, ki jih zveza tekmovalcem ravno v tem času ponuja v podpis pred začetkom olimpijske sezone.

Predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je bil glede pravil jasen: "Ne more se oblikovati samostojna ekipa brez dogovora s SZS-jem in ne more se oblikovati samostojna ekipa brez upoštevanja pravilnika, kar pomeni, da reprezentant ne more samovoljno izstopiti iz ekipe le na podlagi tega, da ima svoje trenerje."

Vprašanje šampionskega statusa in možnosti oblikovanja od zveze samostojnih trening-ekip se je pojavilo že s Petro Majdič, v celoti pa je problem izbruhnil s Tino Maze. V zadnjih dveh sezonah sicer s svojo samostojno trening-ekipo deluje tudi Ilka Štuhec, ki pa ni v celoti ločena od alpskih reprezentanc in med drugim z moško smukaško ekipo opravlja skupne poletne priprave na južni polobli.

V skokih doslej ni bilo samostojnih ekip. Z novim pravilnikom se oblikovanje samostojnih ekip dopušča, a le za tekmovalce, starejše od 27 let, oziroma tekmovalke, starejše do 25 let. V primeru, da tekmovalec po svoji volji preneha biti član reprezentance SZS-ja in se pred 27. (moški) oz. 25. letom (ženske) prične ukvarjati s tekmovalnim smučanjem zunaj sistema FIS, je dolžan povrniti 70 odstotkov sredstev, ki jih je zveza vložila v njegov trening v okviru reprezentanc SZS-ja v zadnjih štirih letih. Od vrnjenih sredstev dobi 70 odstotkov SZS, 30 odstotkov pa matični klub, navaja pravilnik.

"Mislim, da bo do teh pobud prej ali slej prišlo tudi v skokih, zato smo oblikovali tudi nov pravilnik. Med tekmovalcem in vodstvom mora biti soglasje, da lahko tekmovalec takšno možnost izkoristi v največji možni meri, po drugi strani pa vemo, kakšna je naša odgovornost v primeru, če se kaj pripeti," je dejal Jasnič, ki je med možnimi kandidati za takšno rešitev omenil Roberta Kranjca in Jerneja Damjana.

"Takšna rešitev ni namenjena začetnikom ali mladim, temveč vrhunskim tekmovalcem, ki so že nekaj dali skokom in imajo osvojene medalje z največjih tekmovanj. V pravilniku govorimo o tem, da lahko ima reprezentant osebne sponzorje, da lahko posname svoje lastne spote, tudi reklamne," je pojasnil Jasnič.

Alpinci imajo lahko svojega sponzorja na čeladi

Za razliko od skakalcev, ki imajo poenotene čelade, osebne sponzorje pa imajo lahko na smučeh, pa alpinci lahko samostojno tržijo prostor na svojih čeladah. Iztok Klančnik, predsednik zbora in odbora za alpsko smučanje, je dejal: "Prejšnji pravilnik je bil zastarel, gremo s časom naprej, upoštevamo različne oblike trženjskih dejavnosti tekmovalcev in te podrobnosti smo opredelili s pravilnikom. Želimo se izogniti temu, da bi vsak po svoje nekaj delal, temveč želimo, da so zadeve poenotene, in da so dejavnosti zapisane v pogodbi. Za tekmovalce se jasno določajo trženjske dejavnosti, pravice, teh je več kot prej, tudi dodatni osebni sponzorji so notri. Ta pravilnik bo podlaga tudi za podpis novih pogodb. Tudi z Ilko Štuhec."

"V skladu s tem pravilnikom ni več šampionskega statusa, kar ne spremeni dejstva, da se z Ilko pogovarjamo o načinu, na kakšen način bo delala in trenirala. Tako kot ima Ilka svojo ekipo, jo imata tudi Žan Kranjec in Štefan Hadalin, ki sta denimo sama v ekipi za svetovni pokal za tehnične discipline. Dajemo možnost vsem, da čim boljše trenirajo. Verjamem, da se bomo dogovorili," je dejal Klančnik.

V pravilniku za alpske smučarje je med drugim zapisano, da se športnik zavezuje k delovanju v prid dobrega imena smučarske zveze ter je zavezan spoštljivemu obnašanju ter spoštovanju splošnih etičnih in kulturnih načel, tekmovalci morajo imeti korekten odnos do medijev.

Za alpske smučarje velja, da imajo lahko tekmovalci svojega lastnega sponzorja na pokrivalu in osebnega sponzorja na bundah in oblačilih za prosti čas. Prav tako je opredeljeno vprašanje poslovnega razmerja z družbami oziroma imetniki blagovnih znamk (endorsement). Osebni sponzor sicer ne sme biti konkurenčen uradnim sponzorjem SZS-ja.

Nobenega alkohola, cigaret in nevarnih dejavnosti

V obeh pravilnikih pa je med obvezami športnika tudi spoštovanje športnega načina življenja, z izrecno navedbo počitka, neuživanja alkohola, nikotina, drog.

Zanimiva je tudi določba 7. člena pravilnika za skakalce, ki pravi, da se mora tekmovalec ves čas zavedati statusa tekmovalca, v katerega SZS vlaga velika sredstva. Tekmovalec se obvezuje, da se v času dejavnega sodelovanja z reprezentanco ne bo ukvarjal z nevarnimi dejavnostmi, ki bi lahko povzročile poškodbe ali okvare zdravja, ki bi lahko onemogočale ali oteževale izvajanje treningov, doseganje optimalne pripravljenosti in nastopanje na tekmovanjih, razen, če to ni v sklopu skupnih priprav.

Po tej določbi sodeč, Jurij Tepeš ne bo smel več dirkati z avtomobilom. Spomnimo, da je Tepeš pred dvema letoma, ko je na gorsko-hitrostni dirki na Gorjancih nastopil kot predvoznik, razbil avtomobil, k sreči pa jo je odnesel brez poškodb.

Skakalci so s podpisom pravilnika zavezani tudi, da bodo prispevali k dobrim odnosom v reprezentanci in njeni pozitivni javni podobi.

T. O.