Štuhčeva uživala v Cankarjevem domu, čeprav bi bila raje v Val d'Iseru

Visokih ciljev si ne zastavlja

13. december 2017 ob 11:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec je bila v središču pozornosti v Cankarjevem domu. Nagrado za športnico leta je lahko prejela na prireditvi, saj zaradi poškodbe kolena v letošnji sezoni ne tekmuje.

V elegantni zeleni obleki je bila zelo dobro razpoložena, dolgo se je družila tudi z novinarji. Štajerski kolegi so jo hitro vprašali o zeleni barvi. "Saj smo vendar v Ljubljani. Na obleki je tudi nekaj odtenkov modre barve," je takoj odvrnila 27-letna Mariborčanka, ki vso energijo posveča okrevanju. "Ni veliko manjkalo, pa bi tudi na prireditev prišla z berglami. Vsekakor nisem dovolj stabilna za visoke pete. Nočem se igrati s tem. Športni copati so tudi bolj udobni in niso zelene barve."

V lanski zimi je postavila številne mejnike. Dobila je sedem tekem svetovnega pokala, od tega štiri v smuku. V najhitrejši disciplini je bila razred zase, ob tem pa je na vrhuncu sezone v St. Moritzu osvojila tudi naslov svetovne prvakinje. Poleg malega smukaškega globusa, prvega v zgodovini za slovensko smučanje, je osvojila še mali globus za kombinacijsko zmago ter drugi mesti v superveleslalomskem in skupnem seštevku svetovnega pokala. Zbrala je 1.325 točk, boljša je bila le sijajna Mikaela Shiffrin.

Oktobrska poškodba je Štuhčevi preprečila nove podvige. Prav na 27. rojstni dan je prestala že peto operacijo kolena. "Znova imam poškodbo križne vezi. Vse skupaj je zelo problematično za glavo. Vseeno sem pomirjena in dobro vem, kako naj bi si stvari sledile. Z veseljem opazujem, kako se tokrat odvija okrevanje."

V Sloveniji izjemna konkurenca

"Če bi šlo vse po načrtih, me ne bi bilo v Cankarjevem domu. V Val d'Iseru bi se pripravljala na prvi trening smuka. Lepo je priti na tako prireditev, prejeti nagrado in srečati veliko znanih ljudi. Nagrada mi res veliko pomeni. Konkurenca v Sloveniji je res izjemna. Neverjetno, da iz tako majhne države pride toliko dobrih športnikov. Samo poglejmo košarkarje, na pripravah v Čilu smo navijali za njih," je poudarila Štuhčeva, ki je bila zelo čustvena ob ogledu posnetkov svojih zmag. "Ob ogledu vseh posnetkov na zaslonu v Cankarjevem domu se mi kar orosijo oči. Ko si na tekmi, se na zavedaš, kaj se dogaja doma. Ne začutiš tiste evforije. Naslednji dan je že nova tekma in treba je umakniti čustva."

Uspelo ji je nekaj res velikega

Zdaj ima precej več časa, da se tudi spomni na vse uspehe iz pretekle zime: "Spomini so zelo lepi. Vse skupaj je minilo zelo hitro, kar težko je bilo slediti vsem dogodkom. Zdaj, ko sem si vzela čas in ugotovila, kaj sem naredila, šele vidim, da mi je uspelo nekaj res velikega. Lani sem bila najhitrejša na svetu, letos pa tega žal ne morem ponoviti."

Največja uspeha sta naslov smukaške svetovne prvakinje in mali kristalni globus za zmago v tej disciplini v svetovnem pokalu. "Ni mi treba izbirati, saj imam oboje. Svetovno prvenstvo je nekaj posebnega, precej več od drugih tekem svetovnega pokala. Globus je izkaz celotne zime, konstantne izide je treba imeti celotno sezono," je razlagala Ilka.

Visokih ciljev si ne zastavlja

9. februarja se začenjajo olimpijske igre v Pjongčangu, ki jih bo morala izpustiti. Velikih ciljev si ne postavlja. "Olimpijske igre v Pjongčangu bom spremljala doma. Seveda mi je zelo žal. Dolgoročnih ciljev si trenutno nima smisla zastavljati, saj je najprej treba spraviti koleno v red," je še dodala Štuhčeva, ki bo božične praznike preživela doma, silvestrovo pa na delovnih počitnicah.

Že poleti videla odlično formo Shiffrinove

V svetovnem pokalu je Mikaela Shiffrin znova razred zase. Ilka seveda redno spremlja dogajanje v belem cirkusu: "Težko je pametovati, če gledam tekme le prek televizijskih ekranov. Ne poznam vremena in priprave terena. Že poleti sem videla, da bo Shiffrinova odlična, saj smo skupaj trenirali. Na začetku je bilo kar težko spremljati tekme prek ekranov, zdaj je že precej lažje."

A. G.