Marcel Hirscher, ki je v lanski sezoni zanesljivo osvojil slalomski kristalni globus, je v Leviju postavil najboljši čas prve proge (v zgornjem delu je bil popoln, na strmini pa je bilo nekaj napak), vendar bo moral tudi v finalu smučati na polno. Foto: Reuters Dodaj v

Hirscher sedem stotink pred Kristoffersenom, Hadalin v finalu

Finale se bo začel ob 13.15, prenos na TV SLO 2

18. november 2018 ob 09:42,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 11:11

Levi - MMC RTV SLO

V Leviju se je s slalomom začela sezona svetovnega pokala za alpske smučarje, za zmago pa se bosta v finalu borila predvsem Marcel Hirscher in Henrik Kristoffersen.

Na dan, ko 80. rojstni dan praznuje rojak Karl Schranz (dobitnik velikega kristalnega globusa v letih 1969 in 1970), bo poskušal Avstrijec Marcel Hirscher tako kot včeraj Mikaela Shiffrin tretjič (po 2013 in 2016) zmagati na uvodnem slalomu sezone in s tem takoj napovedati boj za že osmi veliki kristalni globus.

Prvo progo je Hirscher presmučal najhitreje, vendar je prednost majhna. Kristoffersen (progo je postavil norveški trener) zaostaja le sedem stotink, morda pa bi se lahko v boj za zmago vmešala tudi Francoza Clement Noel (+0:38) in Victor Muggat Jeandet (+0,50).

Štefan Hadalin je s številko 39 na poledeneli podlagi smučal kar solidno. Predvsem v spodnjem delu je bil hiter. Kaže, da bo uvrščen okrog 20. mesta.

Ker je veleslalom v Söldnu odpadel, je današnja tekma za moške prva v sezoni. Lani je v Leviju slavil Nemec Felix Neureuther, ki pa si je nato strgal križne vezi in izpustil večino sezone. Neureuther naj bi se danes vrnil v karavano, a si je na treningu poškodoval palec, tako da je odpovedal nastop.

Od Slovencev bo nastopil še Žan Kranjec (82).

Finale bo ob 13.15, prenos bo na TV SLO 2.

Vrstni red po številki 40: 1. M. HIRSCHER AVT 54,27 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,07 3. C. NOEL FRA 0,38 4. V. MUFFAT-JEANDET FRA 0,50 5. M. MATT AVT 0,55 6. M. FELLER AVT 0,89 7. D. YULE ŠVI 0,93 8. M. SCHWARZ AVT 0,99 9. D. RYDING VB 1,05 . A. MYHRER ŠVE 1,05 11. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,06 12. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 1,12 ... 19. Š. HADALIN SLO 1,39





T. O.