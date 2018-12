Dodaj v

Svindal prekosil Innerhoferja, četverica Slovencev v dveh desetinkah

Ekipna usklajenost Slovencev: Čater 16., Kosi 17., Kline 18.

14. december 2018 ob 11:37,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 14:24

Val Gardena, Gröden - MMC RTV SLO

Petkov superveleslalom na sloviti progi Saslong v Val Gardeni/Grödnu je pripadel Akslu Lundu Svindalu, ki je za pičlih pet stotink prehitel domačega Južnotirolca Christofa Innerhoferja. Vsi štirje Slovenci so se drug za drugim zgnetli za petnajsterico.

Aksel Lund Svindal je razočaral bučne Južnotirolce, a po drugi strani je potrdil, da se v Val Gardeni počuti kot doma, saj je na progi Saslong dobil že peti superveleslalom v karieri. Foto: Reuters

Christof Innerhofer je bil navdušen nad svojo predstavo, saj je ob prihodu v cilj točno za sekundo prehitel Maura Caviezla, vodilnega v superveleslalomskem seštevku po prvih dveh tekmah zime. Foto: Reuters

Nekateri najboljši smučarji so načrtno izbrali prve številke, med njimi je bil za razred oz. sekundo boljši Christof Innerhofer, ki je na domačem južnotirolskem terenu uprizoril popolno vožnjo. Vendar tudi to ni bilo dovolj za domače slavje, saj so imeli Norvežani preveč adutov. Če je že Kjetil Jansrud za 22 stotink zaostala za Innerhoferjem, pa je na vrh s samo 5 stotinkami prednosti prismučal Aksel Lund Svindal.

Francoz s št. 50 kar na četrto mesto

Svindal je že petič slavil na superveleslalomu v Val Gardeni, skupno je pa prišel do 36. zmage v svetovnem pokalu. V domačem Grödnu je prvič na oder za zmagovalce stopil vseeno presrečni Innerhofer, ki je imel na sredini proge tudi že 13 stotink prednosti, a so bile njegove smuči počasnejše od Svindalovih. Presenečenje dneva je pripravil povratnik Francoz Johan Clarey, ki se je s številko 50 prebil tik pod zmagovalni oder na 4. mesto.

Slovenci drug za drugim med 17. in 20. mestom

Na štartu je bila tudi četverica Slovencev, pri čemer dva štartata med najboljšimi. Boštjan Kline ni v popolnosti izkoristil dobrih razmer s številko 12 in je zaostal za najboljšimi. Za 9 stotink ga je prehitel rojak Martin Čater (št. 21). Za elitno skupino je nastopil še Klemen Kosi (št. 26), ki se je uvrstil med oba reprezentančna kolega. Med 70 nastopajočimi je s št. 42 smučal še Miha Hrobat in povsem ujel ritem kolegov in se za Klinetom zaostal za desetinko. Četverico Slovencev je na Saslongu v petek ločilo točno 20 stotink, ekipno pa so dosegli spodoben izid, saj zasedajo mesta za prvo petnajsterico.

Prvo in tretje mesto za Norveško v Val Gardeni, kjer bosta Svindal in Jansrud v soboto napadla še smukaško zmago. Foto: Reuters

V Lake Louisu in Beaver Creeku je največ točk na prvih dveh superveleslalomih zime 2018/19 nabral Švicar Mauro Caviezel, ki je bil drugi in tretji. Prvi superveleslalom v Kanadi je dobil Norvežan Kjetil Jansrud, na drugem v ZDA je slavil Max Franz.

VAL GARDENA, superveleslalom (M):

Trenutni vrstni red po št. 48: 1. A. L. SVINDAL NOR 1:28,65 2. C. INNERHOFER ITA 1:28,70 3. K. JANSRUD NOR 1:28,92 4. A. A. KILDE NOR 1:29,31 5. J. FERSTL NEM 1:29,47 6. M. MAYER AVT 1:29,48 7. A.-S. SEJERSTED NOR 1:29,52 8. H. REICHELT AVT 1:29,57 9. A. SANDER NOR 1:29,68 10. M. CAVIEZEL ŠVI 1:29,70 11. M. FRANZ AVT 1:29,77 16. M. ČATER SLO 1:29,86 17. K. KOSI SLO 1:29,91 18. B. KLINE SLO 1:29,95 19. M. HROBAT SLO 1:30,06 Odstop: Paris

SKUPNI VRSTNI RED

Super-G (3/8): 1. A. L. SVINDAL NOR 205 2. K. JANSRUD NOR 186 3. M. CAVIEZEL ŠVI 164 4. M. FRANZ AVT 140 5. V. KRIECHMAYR AVT 136 6. A. A. KILDE NOR 127 7. M. MAYER AVT 108 8. C. INNERHOFER ITA 88 9. H. REICHELT AVT 79 10. A. S. SEJERSTED FRA 72 ... 17. K. KOSI SLO 42 24. B. KLINE SLO 25 . M. ČATER SLO 25

SKUPNI VRSTNI RED

Skupno (8/41): 1. A. L. SVINDAL NOR 297 2. M. HIRSCHER AVT 280 3. M. FRANZ AVT 260 4. M. CAVIEZEL ŠVI 251 5. V. KRIECHMAYR AVT 231 6. K. JANSRUD NOR 223 7. H. KRISTOFFERSEN NOR 210 8. B. FEUZ ŠVI 193 9. C. INNERHOFER ITA 176 10. M. MAYER AVT 156 ... 29. K. KOSI SLO 58 45. Ž. KRANJEC SLO 34 58. B. KLINE SLO 25 . M. ČATER SLO 25 79. Š. HADALIN SLO 13

To. G.