Domen Prevc, ki je sijajno začel lansko sezono, v tej sezoni prvič nastopa šele danes. V prvi seriji je skočil 123,5 metra. Foto: Reuters

Tekma skakalcev v Engelbergu (1. serija)

Na ženski ekipni tekmi zmaga Japonk, Slovenke pete

16. december 2017 ob 14:32,

zadnji poseg: 16. december 2017 ob 16:00

Engelberg - MMC RTV SLO

Ob 16. uri se je v Engelbergu začela šesta posamična tekma sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Skozi kvalifikacijsko sito se je prebilo vseh sedem Slovencev.

Najboljši je bil Anže Semenič (130,5 metra) na osmem mestu. Nastopili bodo še Peter Prevc (10. izid kvalifikacij), Tilen Bartol (16.), Domen Prevc (22.), Timi Zajc (25.), Jernej Damjan (30.) in Robert Kranjec (49.). Kvalifikacije je dobil Avstrijec Stefan Kraft (134,5 m) pred Nemcema Richardom Freitagom (132,0 m) in Markusom Eisenbichlerjem (128,0 m).

Prenos je na TVS 2 in na MMC-ju.

V poskusni seriji je bil najboljši Norvežan Johann Andre Tande (134,5 metra), Slovenci pa se niso izkazali. Še najvišje, na 18. mestu, je bil Peter Prevc (pred dvema letoma je na tem prizorišču zmagal tako v soboto kot v nedeljo), ki je tako kot njegov brat Domen (lani je v Engelbergu zmagal) pristal pri 121 metrih.

Slovenke pete na premieri

Ženske so v Hinterzartnu prvič v zgodovini svetovnega pokala tekmovale na ekipni tekmi. Slovenke so bile v postavi Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj in Ema Klinec pete med enajstimi reprezentancami. V prvi seriji je Križnarjeva s 96 metri Slovenke dvignila na tretje mesto, a nato ni šlo vse po načrtih.

Zmaga Japonk, Nemke s skokom manj četrte

"Moram reči, da sem bil po prvi seriji kar malo šokiran, ker smo enostavno preveč grešili, da bi bili bolj konkurenčni," je komentiral trener Sven Baloh. Zmagala je Japonska pred Rusijo, Francijo in Nemčijo, za katero v drugo ni skakala Svenja Würth, saj je v prvi seriji pri 97 metrih padla in negibna obležala. Po trku z ograjo so jo odpeljali v bolnišnico, bila je že pri zavesti. Zaradi novozapadlega snega je bil iztek pripravljen slabo, kar je povzročilo še nekaj padcev.

Ekipna tekma (Ž): točke 1. JAPONSKA 956,0 2. RUSIJA 863,7 3. FRANCIJA 846,4 4. NEMČIJA 836,5 5. SLOVENIJA 829,0 6. AVSTRIJA 800,6 7. NORVEŠKA 798,3 8. ZDA 717,1

T. O.