Nova zmaga Fourcada, Fak 19.

Do točk tudi Klemen Bauer

17. marec 2018

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 15:54

Oslo

Martin Fourcade je slavil na zasledovalni tekmi biatloncev v Oslu in s sedmo zmago v sezoni naredil velik korak h končnemu prvemu mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Drugi je bil Italijan Lukas Hofer, tretji pa edini Fourcadov tekemec v boju za končno zmago Johannes Thingnes Boe.

Ženske so tekle štafeto. Najhitrejša je bila Francija pred Nemčijo in Italijo. Slovenske so zaostale za več kot en krog in ostale brez uvrstitve.

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 31:31,6 (2) 2. L. HOFER ITA +18,1 (1) 3. J. T. BOE NOR 32,5 (4) 4. M. CVETKOV RUS 42,7 (0) 5. H. L'ABEE LUND NOR 45,2 (3) 6. S. EDER AVT 45,7 (1) 7. A. ŠIPULIN RUS 53,3 (1) 8. B. DOLL NEM 55,8 (2) 9. B. WEGER ŠVI 59,2 (2) 10. A. PEIFFER NEM 1:03,7 (3) ... 19. J. FAK SLO 1:46,1 (2) 31. K. BAUER SLO 2:36,5 (4) 44. M. DOVŽAN SLO 3:42,6 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi Štafeta (Ž): * 1. FRANCIJA 1:10:58,3 (0) 2. NEMČIJA +14,4 (0) 3. ITALIJA 33,2 (0) 4. NORVEŠKA 1:26,5 (1) 5. ŠVICA 1:54,2 (0) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

R. K.