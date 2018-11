Franci Petek je dobil poln štiriletni mandat na položaju direktorja Smučarske zveze Slovenije (SZS). Foto: BoBo Sorodne novice Franci Petek bo na čelu smučarjev naslednja štiri leta Dodaj v

Uradno: Franci Petek naslednja štiri leta "šef" smučarjev

15. marca lani nasledil Jožka Križana

13. november 2018 ob 18:26



Kot je bilo napovedano in pričakovano, je bil Franci Petek imenovan za polni štiriletni mandat na položaj direktorja Smučarske zveze Slovenije (SZS).

Petka je za polni mandat za naslednje štiriletno olimpijsko obdobje na predlog predsednika nacionalne smučarske organizacije Enza Smrekarja na seji v Ljubljani imenoval Izvršilni odbor SZS-ja. Petek je bil imenovan soglasno, brez glasu proti. Mandat direktorja je vezan na mandat predsednika.

47-letni Petek je bil za direktorja smučarske zveze imenovan 15. marca lani s skrajšanim mandatom, ko je prevzel položaj po odstopu Jožka Križana.

Petek je bil v tem času, posle je prevzel 15. aprila lani, dejavno udeležen v za zvezo prelomnih dogodkih. Nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih je vodil reprezentanco na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, na katerih sta za slovenski odličji poskrbela biatlonec Jakov Fak s srebrno medaljo in deskar Žan Košir, ki je bil bronast.

Slovenski smučarski zvezi je po treh neuspešnih kandidaturah na majskem kongresu Mednarodne smučarske zveze (Fis) v Grčiji uspelo pridobiti organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva, ki bo v Planici leta 2023. Poleg tega je SZS pridobila tudi organizacijo svetovnega prvenstva v biatlonu, ki bo leta 2021 na Pokljuki. Še prej, januarja 2020, pa bo Planica gostiteljica svetovnega prvenstva v smučarskih poletih. Nadaljuje se tudi finančna sanacija zveze, ki bi lahko že v novem Petkovem mandatu prišla na pozitivno ničlo.

Uroš Kalan in Ljubo Jasnič podpredsednika SZS-ja

Člani Izvršilnega odbora so opravili še nekaj imenovanj. Najpomembneje je vsekakor imenovanje Ljuba Jasniča za drugega podpredsednika smučarske zveze. SZS ima že enega podpredsednika. To je Uroš Kalan. Poslej bosta podpredsednika dva, kar je tudi v skladu s statutom.

Jasnič je dolgoletni predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS-ju. Njegove izkušnje bodo na podpredsedniškem mestu prišle še kako prav, tudi v okviru priprav na enega največjih športnih dogodkov v Sloveniji, nordijskega SP-ja v Planici leta 2023. Jasnič bo mesto podpredsednika nastopil v celoti, ko bodo na skokih opravili volitve in izvolili novega predsednika. Te bodo predvidoma že decembra.

Jernej Damjan predstavnik športnikov v IO-ju SZS-ja

Smučarski skakalec Jernej Damjan bo tudi v prihodnje predstavnik športnikov, tekmovalcev v Izvršilnem odboru SZS-ja. Damjana so izvolili športniki. Dobil je 26 glasov od 50. Na novo so k delu izvršilnega odbora povabili Romana Jakiča kot predstavnika športnikov invalidov. Oba bosta pri delu tega telesa sodelovala brez glasovalne pravice.

Pred decembrsko volilno skupščino Olimpijskega komiteja Slovenije in rednimi volitvami novega vodstva krovne nacionalne športne organizacije, za nov mandat se bo potegoval dosedanji predsednik Bogdan Gabrovec, so člani Izvršilnega odbora SZS-ja za svojega kandidata za člana skupščine imenovali predsednika zveze Enza Smrekarja. Predlog za kandidata za nadomestnega člana je direktor Franci Petek.

Predsednik SZS-ja je tudi kandidat za člana novega Izvršnega odbora OKS, omenja se tudi kot morebitni kandidat za novega podpredsednika OKS-a za poslovno-marketinške zadeve. Izvršilni odbor SZS-ja je predlagal tudi Miha Verdnika za kandidata za člana strokovnega sveta za tekmovalni šport pri OKS-u, Romana Šturma pa kot kandidata za člana strokovnega sveta športa za vse pri OKS-u.

Izvršilni odbor SZS-ja je potrdil tudi poslovnik panoge za smučarske teke, predlogov poslovnikov panog za alpsko smučanje in za deskanje niso potrdili in bosta šla v vnovičen popravek na organe panog.

