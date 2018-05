Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 45 glasov Ocenite to novico! Planica bo leta 2023 gostila svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju! Foto: BoBo Res je v užitek, da vas bomo lahko pozdravili v Planici, v srcu Slovenije, v enem najsodobnejših smučarskih centrov na svetu. Naredili bomo vse, da vas bomo gostili s srcem. Hvala za zaupanje in vero v nas. ministrica Maja Makovec Brenčič v nagovoru delegatom na kongresu v Grčiji VIDEO Planici le uspelo preprič... VIDEO Svetovno prvenstvo bo let... Dodaj v

V četrtem poskusu le uspelo: Planici svetovno prvenstvo 2023

Edini protikandidat je bil Trondheim

17. maj 2018 ob 18:32

Costa Navarino - MMC RTV SLO, STA

Planica je na kongresu Mednaordne smučarske zveze v Grčiji dobila organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023. Edini protikandidat je bil Trondheim.

Delegati so na kongresu torej podprli planiško kandidaturo. Glasovalo je 16 članov predsedstva, med nimi tudi Janez Kocijančič. "Hvala za zaupanje in glasove. Zahvalil bi se slovenski vladi in celotni planiški ekipi, ki je bila tako vztrajna zadnjih osem let. Naredila je ogromno dela, da smo lahko zdaj tu. Obljubljam vam, ne bomo razočarali, organizirali bomo dogodek, ki si ga boste zapomnili," je takoj po veseli novici povedal predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar.

Tri neuspešne kandidature pozabljene

Planica, ki se od leta 2015 ponaša s sodobnim nordijskim središčem, je že trikrat kandidirala za svetovno prvenstvo, prvič pred šestimi leti v Južni Koreji, a jo je "premagal" Lahti, ki je lani gostil svetovno prvenstvo. Neuspešni sta bili tudi kandidaturi za SP 2019 in SP 2021. Četrtič je vendarle uspelo, s čimer je nekako pozabljen tudi visok vložek ob vseh dozdajšnjih kandidaturah (skupaj okrog 800 tisoč evrov).

Delegati držali obljubo

Slovenska delegacija v letovišču Costa Navarino je kandidaturo, pri kateri so sodelovali tudi s Furlanijo - Julijsko krajino ter občinama Trbiž in Beljak, približno 1000 delegatom iz več kot 80 držav predstavila v torek. Med drugim je poudarila lepoto alpske doline, "kjer se Triglavski narodni park stika s sodobnim nordijskim centrom", tradicijo tovrstnih tekmovanj v smučarskih skokih, teku in nordijski kombinaciji v Sloveniji, ustrezno infrastrukturo in tudi Slovenijo kot športni narod. Petnajstčlanska delegacija je bila pred glasovanjem optimistična, saj se je kandidature lotila pogumneje kot v preteklih letih. Obljube delegatov, da je res že čas za Planico, so se izkazale za verodostojne in Slovenija bo tako čez pet let gostila do zdaj najodmevnejše zimsko tekmovanje.

Kocijančič v boj za nov mandat

Naslednje leto bo svetovno prvenstvo v Seefeldu v Avstriji, leta 2021 pa bodo najboljši nordijci v Oberstdorfu. V Grčiji so potrdili še svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2022 (Vikersund), SP v alpskem smučanju 2023 (Courchevel) in SP v deskanju in smučanju prostega sloga 2023 (Bakuriani). Na kongresu bodo v petek volili tudi člane predsedstva oziroma sveta Fisa, kjer se za nov mandat poteguje Janez Kocijančič, ki je član predsedstva Fisa že od leta 1981.

