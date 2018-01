Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veter je pihal v sunkih skoraj do 200 km/h in povzročil ogromno škodo na infrastrukturi. Foto: EPA Dodaj v

V Wengnu pustošil vihar, trening smuka odpovedan

Organizatorji škodo še ocenjujejo

9. januar 2018 ob 13:46

Wengen - MMC RTV SLO, STA

Prvi trening smuka alpskih smučarjev pred svetovnim pokalom konec tedna v Wengnu za petkovo kombinacijo in sobotni smuk na Lauberhornu je odpovedan.

Novico so sporočili švicarski organizatorji. V noči na torek je območje zajel močan vihar s snegom in dežjem, veter je pihal v sunkih skoraj do 200 km/h in povzročil ogromno škodo na infrastrukturi.

Na več delih je poškodovana smučarska proga za svetovni pokal, škoda je tudi v ciljni areni, med drugim so poškodovani šotori in tribune. Organizatorji ta čas škodo še ocenjujejo, za popoldan so napovedali novinarsko konferenco, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.

M. L.