Tekmovalke v hitrih disciplinah bodo v soboto tekmovale v St. Moritzu na superveleslalomu, naslednja tekma pa bo 18. decembra, smuk v Val Gardeni. Po dveh tekmah (v Lake Louisu) je vodilna smukačica sezone Avstrijka Nicole Schmidhofer, ki ima popoln izkupiček. Foto: EPA Sorodne novice Odpoved treh ženskih smučarskih tekem v Val d'Iseru Dodaj v

Val Gardena bo po štirih desetletjih gostila alpske smučarke

18. decembra smuk, 19. decembra superveleslalom

6. december 2018 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Val Gardeni se obeta teden smučarskih tekem za svetovni pokal, saj bosta tam 18. in 19. decembra tudi ženski smuk oziroma superveleslalom.

Mednarodna smučarska zveza je tako hitro našla rešitev za odpadle tekme v Val d'Iseru. Tradicionalno južnotirolsko prizorišče moških tekem bo tako prvič po letu 1975 gostilo tudi alpske smučarke. V torek, 18. decembra, bo tam smuk, dan pozneje pa še superveleslalom za točke svetovnega pokala.

Tekmi v Val d'Iseru, predvidene za 14. in 15. december, so morali pred dvema dnevoma odpovedati zaradi pomanjkanja snega. V Val Gardeni bodo tako imeli skorajda smučarski teden, saj bodo 14. in 15. decembra na progi Saslong izvedli tekmi svetovnega pokala smučarjev v smuku in superveleslalomu, 17. decembra pa bodo imele smučarke že prvi trening. Drugi in zadnji trening bo v torek zjutraj, torej na dan tekme.

T. O.