Velepec znova glavni trener slovenskih biatloncev

Lea Einfalt iz tabora tekačev med biatlonce

19. april 2018 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po sklepu sveta panoge za biatlon je novi glavni trener znova Uroš Velepec. Odločitev mora zdaj potrditi še zbor za biatlon, ki se bo predvidoma sestal na začetku maja.

Vodja panoge za biatlon ostaja Janez Ožbolt, vodja reprezentanc pa Matej Oblak. Pomočnik Velepca je mladi Lenart Oblak, ki je tako predčasno sklenil tekmovalno pot. V mladinski konkurenci bo za fante še naprej skrbel Janez Marič, za dekleta pa Andreja Mali.

Znana je tudi reprezentanca A, v kateri so Jakov Fak, Klemen Bauer, Mitja Drinovec, Miha Dovžan, povratnik Rok Tršan in Urška Poje. V ženski vrsti velja omeniti še Nino Zadravec in Polono Klemenčič, ki sta letos že nabrali prve izkušnje v svetovnem pokalu ter Leo Einfalt, ki je iz tabora smučarjev tekačev prestopila med biatlonce.

Velepec je, potem ko je leta 1994 končal aktivno biatlonsko kariero, začel delo med trenerji in bil dolga leta glavni trener slovenske izbrane vrste. Po sporu znotraj ekipe, predvsem pa nasprotovanju najboljšega tekmovalca Jakova Faka, je pred tremi sezonami odšel v Ukrajino in vodil tamkajšnjo žensko reprezentanco. S Fakom sta nato lani znova združila moči in v Pjongčangu je najboljši slovenski biatlonec nato osvojil srebrno olimpijsko medaljo.

T. J.