Veter s hitrostjo do 120 km/h pregnal uvodni moški veleslalom

Organizatorji odpovedali moško tekmo iz Söldna

29. oktober 2017 ob 07:32,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 07:42

Sölden - MMC RTV SLO

Zaradi premočnega vetra na ledeniku so organizatorji po pričakovanjih morali odpovedati nedeljski uvodni moški veleslalom sezone nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu.

Na vremenski postaji blizu ledenika Rettenbach nad Söldnom so v pretekli noči izmerili močan veter s hitrostmi do 120 km/h. V takih razmerah bi bilo tekmo nemogoče izpeljati v varnih okoliščinah, zato je žirija tekmovanja potegnila logičen zaključek.

"Krajevne oblasti, organizacijski odbor in vodstvo tekmovanja so se sestali ob 5.30, da preverijo razmere. Sprva je bilo predvideno, da se glede dokončne odločitve počaka do 6.45, vendar se stanje ni izboljšalo, glede na vremenske napovedi naj bi se še poslabšalo, tako da je bila varnost udeleženih pod vprašajem. Varnost je na prvem mestu, drugega, kot tekmo odpovedati, nam ni preostalo," je povedal direktor moškega dela svetovnega pokala Markus Waldner.

Tekme ne bodo nadomestili. Svetovni pokal se bo nadaljeval 11. in 12. novembra s slalomskima tekmama v Leviju.

Na sobotnem ženskem veleslalomu je slavila Viktoria Rebensburg, z devetim mestom je presenetila Tina Robnik.

