Video: Stoch brez konkurence v Lahtiju, Damjan 11.

Le dva Slovenca od petih v finalni seriji

4. marec 2018 ob 15:30,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 18:47

Lahti - MMC RTV SLO

V Lahtiju je na nedeljski tekmi smučarjev skakalcev za svetovni pokal Poljak Kamil Stoch pometel s tekmeci. Jernej Damjan je zasedel 11. mesto.

Stoch v tem trenutku nima prave konkurence na posamičnih tekmah. Tudi tokrat je potrdil izjemno formo, bil je edini, ki je preskočil mejo 130 m, v finalu je to znamko presegel kar za štiri metre. To je bila njegova 28. zmaga v svetovnem pokalu.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Anže LANIŠEK 108,5 m / Domen PREVC 95,5 m / Nejc DEŽMAN 101,0 m / Tilen BARTOL 115,5 m 115,5 m Jernej DAMJAN 124,0 m 123,5 m



Drugo mesto je osvojil Nemec Markus Eisenbichler, ki je prvo serijo končal na sedmem mestu, v finalu pa je nato s skokom, dolgim 129,5 m, napredoval za pet mest in poskrbel za najboljšo nemško uvrstitev, potem ko je bil Andreas Wellinger osmi, Karl Geiger deveti, Richard Freitag pa šele petnajsti.

Tretje mesto je osvojil Stefan Kraft, obakrat je skočil po 124,0 m, za drugim mestom je zaostal za pičlo desetinko točke.

Damjan izstopal v slovenskem taboru

Slovenski tabor je tokrat razočaral, na tekmo je bilo uvrščenih pet slovenskih skakalcev, v finalno serijo se je uspelo uvrstiti le dvema - Jerneju Damjanu, ki je bil po prvi seriji deveti, in Tilnu Bartolu, ki je zasedel 28. mesto. Oba tekmovalca sta skakala konstantno, Damjan je skočil 124,0 in 123,5 m, kar je bilo na koncu dovolj za 11. mesto, Bartol obakrat po 115,5 m, uvrščen je bil na 30. mesto. Brez finala so ostali Anže Lanišek (40. mesto), Nejc Dežman (45.) in zadnjeuvrščeni Domen Prevc, ki je po diskvalifikaciji Italijana Alexa Insama končal na 49. mestu.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. K. STOCH POL 132,0/134,0 314,2 2. M. EISENBICH. NEM 124,5/129,5 286,0 3. S. KRAFT AVT 124,0/124,0 285,9 4. D. KUBACKI POL 124,0/124,0 283,0 5. A. STJERNEN NOR 124,0/125,5 282,6 6. R. KOBAJAŠI JAP 129,5/125,0 279,8 7. D. KOBAJAŠI JAP 122,5/127,0 279,1 8. A. WELLINGER NEM 125,0/125,0 278,1 9. K. GEIGER NEM 122,0/128,5 277,4 10. J.-A. FORFANG NOR 123,0/123,0 270,0 11. J. DAMJAN SLO 124,0/123,5 268,2 ... 30. T. BARTOL SLO 115,5/115,5 231,5 40. A. LANIŠEK SLO 108,5 103,5 45. N. DEŽMAN SLO 101,0 86,0 49. D. PREVC SLO 95,5 69,0

Po 1. seriji: daljava točke 1. K. STOCH POL 132,0 155,0 2. R. KOBAJAŠI JAP 129,5 141,5 3. A. STJERNEN NOR 124,0 140,8 4. A. WELLINGER NEM 125,0 140,3 5. S. KRAFT AVT 124,0 139,0 6. D. KUBACKI POL 124,0 137,7 7. M. EISENB. NEM 124,5 137,4 8. D. KOBAJAŠI JAP 122,5 134,7 9. J. DAMJAN SLO 124,0 132,9 10. R. FREITAG NEM 122,0 132,4 ... 28. T. BARTOL SLO 115,5 117,3 40. A. LANIŠEK SLO 108,5 103,5 45. N. DEŽMAN SLO 101,0 86,0 49. D. PREVC SLO 95,5 69,0

Po 17. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 963 2. R. FREITAG NEM 836 3. A. WELLINGER NEM 768 4. D. A. TANDE NOR 723 5. J. A. FORFANG NOR 555 6. S. KRAFT AVT 504 7. M. EISENBICH. NEM 480 8. R. JOHANSSON NOR 470 . D. KOBAJAŠI JAP 470 10. D. KUBACKI POL 465 14. J. DAMJAN SLO 325 17. P. PREVC SLO 282 19. A. SEMENIČ SLO 241 24. T. BARTOL SLO 142 31. T. ZAJC SLO 84 37. N. DEŽMAN SLO 44 39. Ž. JELAR SLO 36 41. D. PREVC SLO 31

M. L.